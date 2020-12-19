Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня

Вслед за Палатой представителей Сенат Конгресса США одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства на два дня, до 20 декабря. Ожидается, что в ближайшие часы инициативу должен подписать президент страны Дональд Трамп.

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекает в ночь на 19 декабря. "В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год, который в США начинается с первого октября", - пишет ТАСС.

Основные споры демократов и республиканцев, которые идут вот уже несколько месяцев, вызывает цена пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики. Добавим, что власти уже вложили в экономику страны свыше шести триллионов долларов.