Шестилетняя россиянка попала в список самых высокооплачиваемых блогеров

Шестилетняя девочка из России с доходом 18,5 млн долларов заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2020 года. Рейтинг опубликован на сайте издания Forbes.

Анастасия Радзинская входит в этот список уже второй год подряд. В прошлом году она заняла в нем третье место, заработав 18 млн долларов. В этом году, несмотря на увеличение дохода на полмиллиона, она стала седьмой.

У ее YouTube-канала Like Nastya более 190 млн подписчиков, а количество просмотров ее видеороликов - 39 млрд. Также у девочки есть аккаунт в TikTok, на который подписано 3 млн человек. В своих видео Анастасия занимается домашними делами, играет и путешествует со своей семьей. Forbes отмечает, что видео девочки - красочные, выразительные и понятные всем пользователям.

Первое место в списке занял девятилетний Райан Каджи. Мальчик заработал 29,5 млн долларов. Он делает видеообзоры детских игрушек. Основную часть его дохода принесли лицензионные сделки на более чем 5 тыс. продуктов бренда Ryan's World, отмечает журнал.