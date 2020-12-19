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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп устраняет китайские компании с фондового рынка США

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу китайских компаний с фондового рынка США. От менеджеров потребуют раскрыть информацию, сотрудничают ли они с иностранным правительством или контролируются им, сообщает Reuters.

Фото: AP Photo / Andrew Harnik
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"Закон об отчетности иностранных компаний" запрещает размещение ценных бумаг иностранных компаний на любой американской бирже, если три года подряд не них не проводилась проверка со стороны аудиторов США.

Хотя это правило относится к любой стране, законодатели нацелились именно на крупные китайские компании, котирующиеся в США, такие как Alibaba, технологическая фирма Pinduoduo Inc и нефтяной гигант PetroChina Co Ltd, полагают аналитики. Республиканцы и их коллеги-демократы поддержали жесткую линию Трампа, который обвиняет в Пекин в разорении США коронавирусом.

В Китае эту меру рассматривают как дискриминационную и обусловленную политическими соображениями. Китайские власти долгое время не позволяли зарубежным регулирующим органам инспектировать фирмы, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

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