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19.12.2020 19:24
Рубрика: В мире

Спасатели РФ в условиях COVID-19 продолжают подготовку сербских коллег

Текст: Александр Борисов (Ниш, Сербия)
Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), соблюдая все необходимые меры и санитарные нормы в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, продолжают выполнять возложенные на них задачи по организации обучения и повышения квалификации сербских специалистов. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в пресс-службе РСГЦ.
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"С 14 по 18 декабря преподаватели Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы МЧС России дистанционно провели два плановых учебных курса - "Организация защиты объекта нефтехимической промышленности при авариях и бедствиях" и "Подготовка инструкторов пожарно-спасательных формирований по тушению пожаров и спасению из автомобильных и железнодорожных туннелей", в рамках которых повышение квалификации по указанным дисциплинам прошли 20 сербских специалистов, - подчеркнули в РСГЦ. - С 21 декабря запланирована базовая подготовка на учебно-тренировочном комплексе "Штурм" очередной группы сербских пожарных спасателей".

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работа Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ, неоднократно получали высокую оценку со стороны президентов России и Сербии.

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