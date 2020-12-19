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19.12.2020 11:53
Рубрика: В мире

Торговые переговоры между Британией и ЕС вступили в завершающий этап

Текст: Максим Макарычев

Торговые переговоры между Британией и ЕС вступили в критический 48-часовой период. Высокопоставленные депутаты Европарламента заявили в пятницу вечером, что они не будут "торопиться и спешно подписывать сделку", поскольку хотят увидеть текст любого соглашения к воскресенью, если Лондон и Брюссель намерены достичь его до конца года.

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Стороны по-прежнему не могут согласовать вопрос о том, сколько времени потребуется для введения новых правил после того, как Британия выйдет из договора "Общей политики в области рыболовства".

По словам Мишеля Барнье, переговорщика от ЕС, между двумя сторонами возникли серьезные разногласия по поводу доступа к британским рыболовным водам и определения уровня квот. Барнье заявил в субботу, что осталось "всего несколько часов", чтобы заключить соглашение. Ранее он встретился с министрами рыболовства из стран-членов ЕС, чтобы обсудить сохраняющиеся разногласия по этому вопросу.

Британская делегация, возглавляемая ее главным переговорщиком Дэвидом Фростом, настаивает на том, чтобы суверенные права Британии на ее воды уважались с момента окончательного развода с Евросоюзом 1 января 2021 года, а ее флот имел возможность сохранять гораздо большую долю своего собственного улова. ЕС настаивает на гораздо более длительном переходном периоде с гарантиями доступа и распределения уловов.

Барнье предупредил, что, если Лондон захочет ограничить доступ рыболовных судов ЕС в британские воды, то Брюссель "сохранит свое суверенное право" налагать новые ограничительные меры на доступ британских фирм к общему европейскому рынку товаров и услуг.

Фото: REUTERS/Johanna Geron
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По информации ВВС, обе стороны в последние дни добились прогресса в вопросах добросовестной конкуренции.

Если соглашение будет достигнуто, оно должно быть согласовано парламентами Британии и стран-членов Европейского Союза. Депутаты британского парламента ушли на рождественские каникулы, но в четверг министр правительства Майкл Гоув заявил, что в ближайшие дни они могут быть отозваны, чтобы ратифицировать сделку, если она будет согласована переговорщиками.

Британия перестанет следовать торговым правилам ЕС менее чем через две недели. Если к 1 января не будет достигнуто соглашение, обе стороны будут полагаться на правила Всемирной торговой организации (ВТО) для управления экспортом и импортом, что может привести к введению сборов на продаваемые и покупаемые товары и к росту цен.

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