Трамп подписал закон об ограничении работы китайских компаний в США

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Дональд Трамп подписал закон "О подотчетности иностранных компаний". Теперь иностранный бизнес должен предоставлять отчетность регуляторам США.

По мнению экспертов, главная цель нового закона - ограничить размещение акций иностранных корпораций на американских биржах. В КНР считают, что меры Вашингтона приведут к вытеснению китайских компаний с американского рынка, пострадают инвесторы.

Экономисты объяснили, как будет работать новый закон. Если компания в течение трех лет не способна удовлетворить требованиям аудита, она лишается доступа к бирже. Также предприятие обязано уведомлять Соединенные Штаты о наличии госконтроля со стороны зарубежных властей, пишет ТАСС.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что китайские компании, не соблюдающие регламент, покинут американский фондовый рынок к концу 2021 года.