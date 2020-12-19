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Рубрика: В мире

Трамп подозревает Китай в кибератаке на США

Текст: Александр Саможнев

Вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на государственные ведомства США может стоять не Россия, а Китай, заявил действующий президент Дональд Трамп.

СМИ: Трамп устраняет китайские компании с фондового рынка США

По его словам, масштаб кибератаки значительно преувеличен "в фейковых СМИ". Ведущие издания обвиняют Москву, как только что-то случается. "Россия, Россия, Россия, скандируют они. В основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", - написал президент в Twitter.

Трамп также предположил, что во время президентских выборов хакерской атаке могли подвергнуться "нелепые"" аппараты для голосования. Однако сейчас все под контролем, сообщает телерадиостанция Deutsche Welle.

В мире США Дональд Трамп

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