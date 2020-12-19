Ученые выявили неожиданную способность коронавируса

Коронавирус может проникать в геном человека, утверждают ученые из Массачусетского технологического института. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на опубликованное на на портале bioRxiv исследование, фрагменты генома коронавируса могут включаться в геном человека.

В исследовании говорится, что для того, чтобы выяснить, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК человеческих хромосом, ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) - фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки - и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2. Получилось, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Также иногда ведёт себя и ВИЧ-инфекция.

Учёные считают, что таким образом нашлось одно из объяснений положительных ПЦР-тестов на коронавирус у тех, кто уже перенес COVID-19.

По словам руководителя исследования, молекулярного биолога Рудольфа Джениша, сейчас нельзя точно сказать, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ.

Открытым пока остаётся вопрос и о том, может ли коронавирус проникать в клетки человека в реальных, а не лабораторных условиях.