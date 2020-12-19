В Италии вводится локдаун на Рождество и Новый год

Вся территория Апеннин станет единой "красной зоной" в период праздников, об этом сообщает портал RaiNews 24.

Это означает, что в течение 8 дней в канун Рождества, на Рождество и после него, а также в новогодний период в стране будут действовать жесткие ограничения.

В частности, Италия окрасится в "красный цвет" на 24, 25,26,27 и 31 декабря, а также на 1,2,3,5,6 января. Ограничения красной зоны включают закрытие всех торговых точек, кроме супермаркетов и продуктовых магазинов, а также ресторанов и баров, запрет на поездки внутри регионов и между ними. Людям будет разрешено покидать свои дома только по уважительным причинам, таким как работа, посещение врача или покупка предметов первой необходимости. При этом, с 5 часов утра до 22 часов вечера можно будет принять в собственном жилище максимум двух человек (включая друзей), с которыми граждане не живут под одной крышей.

В промежутке между праздниками на короткий срок, с 28-30 декабря и 4 января, будут введены послабления, присущие так называемой "оранжевой зоне". В эти дни можно будет передвигаться внутри собственного муниципалитета.