В комплексе "Дорога памяти" заложили землю с захоронений воинов в Беларуси

В субботу, 19 декабря, на военно-мемориальном комплексе "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" в торжественной обстановке прошла церемония закладки капсул с землей, собранной в Беларуси в местах захоронений советских воинов, павших в Великую Отечественную войну.

Латунные гильзы с этой землей заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову передал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

"Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, и поколение, вершившее Великую Победу, понемногу становится историей. Но память о наших предках будет жива всегда. Это - основа нравственного воспитания будущих поколений наших народов", - заявил на церемонии Евкуров. Он и поблагодарил граждан Беларуси за участие в акции "Горсть памяти".

"Память о Великой Отечественной войне - святое дело для белорусского народа, - в свою очередь сказал Владимир Семашко. - Мы очень активно работаем с братской Россией. Создано Союзное государство. Российско-белорусские отношения развиваются в политическом, экономическом и военном направлениях. Россия и Республика Беларусь - братья на века". Посол добавил, что на примерах мужества и героизма отцов, дедов и прадедов сейчас воспитывают детей и внуков. А это - залог нашего общего будущего".

Землю с братских могил и захоронений советских воинов на территории Беларуси с воинскими почестями, под звуки оркестра заложили в мемориальные плиты комплекса "Дорога памяти". В общей сложности там было заложено 6 817 таких памятных гильз.

Затем объявили минуту молчания, которую отбил метроном. Следом оркестр Минобороны России поочередно исполнил государственные гимны России и Беларуси. А Юнус-Бек Евкуров, Владимир Семашко и атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации полковник Евгений Артеменко возложили цветы к постаментам.

По окончании торжественной церемонии Евкуров и Семашко посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и осмотрели комплекс "Дорога памяти".

Досье "РГ"

Масштабная акция под общим названием "Горсть памяти" приурочена к 75-й годовщине Великой Победы. В ее рамках земля, собранная в местах захоронения советских воинов, помещается в специальные контейнеры - так называемые солдатские кисеты. Их, в свою очередь, закладывают в гильзы артиллерийских снарядов. Эти своеобразные памятные контейнеры затем с воинскими почестями закладывают на мемориальном комплексе вокруг Главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".