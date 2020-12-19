В Минтрансе назвали сроки восстановления пассажиропотока на железной дороге

Пассажиропоток на железной дороге после снижения в период пандемии может восстановиться только в 2022 году. Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев.

"Сегодня вообще строить прогнозы неблагодарная вещь. Если говорить о восстановлении, предполагаю, что только в 2022 году мы достигнем показателей 2019 года", - сказал он. Ранее в Минтрансе заявляли, что по итогам этого года пассажиропоток на железнодорожном транспорте составит только 44% к показателям прошлого года.

Токарев отметил, что сейчас в условиях падения спроса на пассажирские перевозки главное сохранить и развивать маршрутную сеть. Железнодорожный транспорт очень комфортный, надежный и безопасный, добавил он.