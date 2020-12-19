В США анонсировали появление космических стражей

Вице-президент США Майк Пенс сообщил о появлении в стране космических стражей. Так теперь будут называть военнослужащих американских Космических сил.
О новшествах Пенс заявил во время церемонии в Белом доме, посвященной годовщине создания в стране этого подразделения. Информация также появилась в Twitter Космических войск. Прежде чем утвердить название был проведен опрос среди военнослужащих и общественности, пишет РИА Новости.
Официально о создании в стране военно-космических сил в декабре 2019 года объявил Дональд Трамп. По словам президента, появление нового вида вооруженных сил стало самой крупной инвестиций в армию США. Впервые с 1947 года в стране изменилась конфигурация вооруженных сил, ранее включавшая пять видов войск. Добавим, что новые Космические силы были созданы не с чистого листа, а на основе Космического командования ВВС США.
Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6— United States Space Force (@SpaceForceDoD) December 18, 2020