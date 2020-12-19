В США анонсировали появление космических стражей

Вице-президент США Майк Пенс сообщил о появлении в стране космических стражей. Так теперь будут называть военнослужащих американских Космических сил.

О новшествах Пенс заявил во время церемонии в Белом доме, посвященной годовщине создания в стране этого подразделения. Информация также появилась в Twitter Космических войск. Прежде чем утвердить название был проведен опрос среди военнослужащих и общественности, пишет РИА Новости.

Официально о создании в стране военно-космических сил в декабре 2019 года объявил Дональд Трамп. По словам президента, появление нового вида вооруженных сил стало самой крупной инвестиций в армию США. Впервые с 1947 года в стране изменилась конфигурация вооруженных сил, ранее включавшая пять видов войск. Добавим, что новые Космические силы были созданы не с чистого листа, а на основе Космического командования ВВС США.