Валерий Фальков прокомментировал объединение вузов и научных институтов

Наиболее острые вопросы, которые сейчас волнуют научное сообщество, прокомментировал глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков на Общем собрании профессоров РАН. Как известно, много споров вызывает один из пунктов уже широко известной Программы стратегического академического лидерства (ПСАЛ) о создании консорциумов и возможном объединении вузов и научных институтов. Министр подчеркнул, что эта программа является его личной инициативой. По сути, она впервые за последние двадцать лет предусматривает реальное взаимодействие университетов и академических институтов независимо от ведомственной принадлежности.

- Пятый пункт о возможном объединении вузов и институтов превратно толкуется, - сказал министр.- Отчасти это фантомные страхи академических институтов, якобы они будут поглощены вузами. Ничего подобного никто не планирует. У нас уникальная страна с точки зрения развития науки и высшего образования. Фундаментальная наука всегда развивалась в рамках Академии наук, а многие вузы созданы в 30-е годы прошлого века в основном для ускоренной индустриализации, их задача не наука, а подготовка кадров. Но сейчас надо укреплять науку в вузах. Не механически объединяя их с институтами, а понимая логику развития страны.

При вхождении в консорциум каждый участник сохраняет суверенитет, а любое решение об объединении будет приниматься только по согласованию с РАН, подчеркнул Фальков.

Что касается другого острого вопроса, связанного с решением объединить РФФИ и РНФ, против чего возражало научное сообщество, то министр заверил, что оно будет способствовать притоку средств в науку. Он подчеркнул, что процесс объединения еще не завершен, этим сейчас занимается рабочая группа, куда входят многие ученые академии наук. Министр заверил, что будут сохранены все лучшие наработки РФФИ, линейки грантов, региональные и международные программы.

И, конечно, профессора РАН затронули, пожалуй, самый "больной" для многих вопрос, как оценивать работу ученого. По их мнению, погоня за наукометрией, числом публикаций наносит вред науке, искажает истинную картину вклада ученых в ее развитие. Министр согласился с такой позицией.

- Конечно, статья не должны быть самоцелью для ученого, - сказал он.- Но давайте будем честными. Сегодня наукометрия стала частью науки, нравится нам это или нет. Она заложена в принципах работы наших фондов, на ее основе они выдают гранты. Согласен, мы изжили систему тотальной наукометрии, но какая альтернатива? Давайте в будущем году разработаем дорожную карту, поймем, куда нам двигаться, что можем предложить взамен.

Также министр поделился некоторыми впечатлениями от многочисленных поездок по стране, которые он совершил в этом году. В частности, в связи с опасениями о поглощении институтов РАН он отметил, что нередко сама идея суверенитета академических институтов возводится в абсолют. "На них никто не посягает, но с другой стороны по любому вопросу об интеграции позиция директоров не конструктивна, - сказал Фальков. - Когда говоришь, давайте объединим усилия двух институтов , построим новое здание. Наотрез нет. Или регион предлагает сориентировать институт на решение каких-то важных для региона задач, но получает отказ. Найти общий язык часто не удается. Мне кажется, что надо работать на общие цели, на серьезный результат сообща. Ставить во главу угла государственные интересы, а они требуют концентрации усилий".

Также министр сообщил, что в этом году скорректирован нацпроект "Наука". Обновленная версия получит название "Наука и университеты". Каких-либо кардинальных изменений в научной сфере по сравнению с нацпроектом "Наука" он не претерпел.