Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов

Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Об этом рассказала директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

"Вирусы тоже получают энергию от витаминов. Когда человек заболевает не следует их применять. А вот в качестве восстанавливающего организм средства уже после выздоровления - они необходимы", - цитирует медика ТАСС.

После болезни должно пройти не менее семи-десяти дней, прежде чем врач советует начинать принимать витамины. В этом случае они окажут благотворное влияние на иммунную систему, пояснила Людмила Лапа. С осторожностью витамины нужно принимать людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, а еще лучше - получить консультацию специалистов перед тем, как начать пить такие препараты. Нехватка полезных микроэлементов и витаминов, как и их переизбыток - крайне вредны для организма.