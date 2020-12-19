Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля

Кашель, связанный с коронавирусной инфекцией, обычно сухой, то есть, чаще всего не сопровождается выделением мокроты, заявил доктор Нейт Фавини. Об этом пишет BGR.

Специалист ссылается на ряд исследований, согласно которым примерно 60% пациентов с коронавирусом указывали именно на сухой кашель. Остальные инфицированные вирусом отмечали, что кашель сопровождался небольшим количеством мокроты. Что было связано с более легким течением болезни, так как просто сухой кашель обычно связан с болевыми ощущениями.

Доктор медицинских наук и аллерголог Сара Нараян посоветовала обратить внимание на присутствие хрипа при кашле. Его наличие обычно сигнализирует об астме. При коронавирусной инфекции "кашель чистый".

Ранее исследователи из Университета Барселоны отметили, что проблемы с носом (ощущение сухости в носу) иногда предшествуют потере вкуса и обоняния, то есть, являются одним из самых ранних признаков коронавируса.