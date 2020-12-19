За сутки в России подтверждено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 28209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 6459
- 2 Санкт-Петербург 3754
- 3 Московская область 1514
- 4 Нижегородская область 502
- 5 Свердловская область 405
- 6 Архангельская область 395
- 7 Республика Карелия 394
- 8 Воронежская область 394
- 9 Псковская область 393
- 10 Ростовская область 392
- 11 Вологодская область 365
- 12 Республика Крым 354
- 13 Хабаровский край 346
- 14 Красноярский край 332
- 15 Пермский край 329
- 16 Челябинская область 317
- 17 Самарская область 305
- 18 Мурманская область 287
- 19 Республика Коми 284
- 20 Ульяновская область 284
- 21 Иркутская область 280
- 22 Волгоградская область 276
- 23 Саратовская область 263
- 24 Забайкальский край 260
- 25 Ставропольский край 243
- 26 Омская область 242
- 27 Приморский край 238
- 28 Тверская область 237
- 29 Кировская область 232
- 30 Ленинградская область 231
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 230
- 32 Алтайский край 216
- 33 Республика Бурятия 214
- 34 Удмуртская Республика 211
- 35 Новгородская область 209
- 36 Тульская область 209
- 37 Республика Саха (Якутия) 203
- 38 Брянская область 201
- 39 Калининградская область 199
- 40 Курская область 194
- 41 Пензенская область 194
- 42 Томская область 193
- 43 Ярославская область 190
- 44 Владимирская область 190
- 45 Краснодарский край 188
- 46 Ямало-Ненецкий автономный округ 186
- 47 Астраханская область 182
- 48 Республика Хакасия 180
- 49 Орловская область 179
- 50 Белгородская область 179
- 51 Ивановская область 178
- 52 Оренбургская область 178
- 53 Калужская область 172
- 54 Тюменская область 170
- 55 Липецкая область 167
- 56 Новосибирская область 166
- 57 Республика Башкортостан 157
- 58 Смоленская область 156
- 59 Кемеровская область 155
- 60 Республика Дагестан 153
- 61 Амурская область 147
- 62 Тамбовская область 147
- 63 Сахалинская область 143
- 64 Чеченская Республика 140
- 65 Рязанская область 136
- 66 Республика Чувашия 127
- 67 Костромская область 119
- 68 Курганская область 111
- 69 Республика Калмыкия 101
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 101
- 71 Республика Татарстан 98
- 72 Республика Алтай 97
- 73 Республика Адыгея 95
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 95
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 89
- 76 Республика Мордовия 88
- 77 Республика Ингушетия 87
- 78 Республика Тыва 84
- 79 Севастополь 83
- 80 Камчатский край 77
- 81 Республика Марий Эл 54
- 82 Магаданская область 44
- 83 Еврейская автономная область 28
- 84 Чукотский автономный округ 10
- 85 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,3%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%
- 3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев:
- Санкт-Петербург 75
- Москва 74
- Московская область 33
- Ростовская область 25
- Воронежская область 21
- Пермский край 18
- Свердловская область 17
- Иркутская область 17
- Тульская область 16
- Нижегородская область 16
- Красноярский край 15
- Брянская область 12
- Алтайский край 12
- Краснодарский край 11
- Республика Чувашия 10
- Республика Коми 9
- Республика Крым 8
- Челябинская область 8
- Новосибирская область 8
- Ивановская область 7
- Астраханская область 7
- Ставропольский край 7
- Республика Хакасия 7
- Омская область 7
- Волгоградская область 6
- Саратовская область 6
- Курганская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Белгородская область 5
- Смоленская область 5
- Ярославская область 5
- Архангельская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Дагестан 5
- Самарская область 5
- Республика Бурятия 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Липецкая область 4
- Калининградская область 4
- Приморский край 4
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Удмуртская Республика 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Тюменская область 3
- Республика Алтай 3
- Забайкальский край 3
- Калужская область 2
- Республика Карелия 2
- Вологодская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Владимирская область 1
- Костромская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 50 347 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человек:
- Москва 5925
- Санкт-Петербург 3025
- Московская область 1085
- Ставропольский край 481
- Хабаровский край 473
- Нижегородская область 456
- Республика Карелия 420
- Свердловская область 408
- Белгородская область 401
- Красноярский край 400
- Воронежская область 392
- Архангельская область 389
- Пермский край 383
- Республика Крым 380
- Республика Коми 345
- Вологодская область 335
- Ростовская область 333
- Ульяновская область 309
- Самарская область 297
- Саратовская область 294
- Псковская область 289
- Волгоградская область 285
- Мурманская область 281
- Иркутская область 268
- Алтайский край 262
- Тверская область 255
- Смоленская область 252
- Омская область 251
- Забайкальский край 248
- Ханты-Мансийский автономный округ 244
- Ямало-Ненецкий автономный округ 239
- Приморский край 237
- Кировская область 228
- Новосибирская область 228
- Ивановская область 212
- Калининградская область 210
- Ленинградская область 203
- Орловская область 200
- Республика Саха (Якутия) 199
- Удмуртская Республика 192
- Тульская область 189
- Томская область 188
- Курская область 186
- Владимирская область 185
- Ярославская область 181
- Республика Хакасия 176
- Республика Бурятия 168
- Калужская область 167
- Кемеровская область 167
- Оренбургская область 166
- Тюменская область 165
- Республика Башкортостан 150
- Брянская область 145
- Амурская область 141
- Рязанская область 130
- Костромская область 127
- Липецкая область 126
- Кабардино-Балкарская Республика 123
- Пензенская область 120
- Краснодарский край 119
- Новгородская область 117
- Курганская область 109
- Сахалинская область 108
- Республика Чувашия 107
- Республика Дагестан 106
- Астраханская область 105
- Тамбовская область 91
- Карачаево-Черкесская Республика 91
- Республика Адыгея 89
- Республика Северная Осетия - Алания 86
- Республика Мордовия 80
- Республика Тыва 77
- Камчатский край 74
- Севастополь 67
- Чеченская Республика 61
- Республика Калмыкия 59
- Республика Алтай 54
- Республика Марий Эл 51
- Республика Ингушетия 49
- Магаданская область 42
- Челябинская область 26
- Республика Татарстан 21
- Еврейская автономная область 5
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 254 742