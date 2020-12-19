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19.12.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 28209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  • 1 Москва 6459
  • 2 Санкт-Петербург 3754
  • 3 Московская область 1514
  • 4 Нижегородская область 502
  • 5 Свердловская область 405
  • 6 Архангельская область 395
  • 7 Республика Карелия 394
  • 8 Воронежская область 394
  • 9 Псковская область 393
  • 10 Ростовская область 392
  • 11 Вологодская область 365
  • 12 Республика Крым 354
  • 13 Хабаровский край 346
  • 14 Красноярский край 332
  • 15 Пермский край 329
  • 16 Челябинская область 317
  • 17 Самарская область 305
  • 18 Мурманская область 287
  • 19 Республика Коми 284
  • 20 Ульяновская область 284
  • 21 Иркутская область 280
  • 22 Волгоградская область 276
  • 23 Саратовская область 263
  • 24 Забайкальский край 260
  • 25 Ставропольский край 243
  • 26 Омская область 242
  • 27 Приморский край 238
  • 28 Тверская область 237
  • 29 Кировская область 232
  • 30 Ленинградская область 231
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 230
  • 32 Алтайский край 216
  • 33 Республика Бурятия 214
  • 34 Удмуртская Республика 211
  • 35 Новгородская область 209
  • 36 Тульская область 209
  • 37 Республика Саха (Якутия) 203
  • 38 Брянская область 201
  • 39 Калининградская область 199
  • 40 Курская область 194
  • 41 Пензенская область 194
  • 42 Томская область 193
  • 43 Ярославская область 190
  • 44 Владимирская область 190
  • 45 Краснодарский край 188
  • 46 Ямало-Ненецкий автономный округ 186
  • 47 Астраханская область 182
  • 48 Республика Хакасия 180
  • 49 Орловская область 179
  • 50 Белгородская область 179
  • 51 Ивановская область 178
  • 52 Оренбургская область 178
  • 53 Калужская область 172
  • 54 Тюменская область 170
  • 55 Липецкая область 167
  • 56 Новосибирская область 166
  • 57 Республика Башкортостан 157
  • 58 Смоленская область 156
  • 59 Кемеровская область 155
  • 60 Республика Дагестан 153
  • 61 Амурская область 147
  • 62 Тамбовская область 147
  • 63 Сахалинская область 143
  • 64 Чеченская Республика 140
  • 65 Рязанская область 136
  • 66 Республика Чувашия 127
  • 67 Костромская область 119
  • 68 Курганская область 111
  • 69 Республика Калмыкия 101
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 101
  • 71 Республика Татарстан 98
  • 72 Республика Алтай 97
  • 73 Республика Адыгея 95
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 95
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 89
  • 76 Республика Мордовия 88
  • 77 Республика Ингушетия 87
  • 78 Республика Тыва 84
  • 79 Севастополь 83
  • 80 Камчатский край 77
  • 81 Республика Марий Эл 54
  • 82 Магаданская область 44
  • 83 Еврейская автономная область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 10
  • 85 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%
  • 3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев:
  • Санкт-Петербург 75
  • Москва 74
  • Московская область 33
  • Ростовская область 25
  • Воронежская область 21
  • Пермский край 18
  • Свердловская область 17
  • Иркутская область 17
  • Тульская область 16
  • Нижегородская область 16
  • Красноярский край 15
  • Брянская область 12
  • Алтайский край 12
  • Краснодарский край 11
  • Республика Чувашия 10
  • Республика Коми 9
  • Республика Крым 8
  • Челябинская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Ивановская область 7
  • Астраханская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Республика Хакасия 7
  • Омская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Саратовская область 6
  • Курганская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Белгородская область 5
  • Смоленская область 5
  • Ярославская область 5
  • Архангельская область 5
  • Мурманская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Самарская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Липецкая область 4
  • Калининградская область 4
  • Приморский край 4
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 3
  • Тюменская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Забайкальский край 3
  • Калужская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Вологодская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Владимирская область 1
  • Костромская область 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 50 347 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человек:
  • Москва 5925
  • Санкт-Петербург 3025
  • Московская область 1085
  • Ставропольский край 481
  • Хабаровский край 473
  • Нижегородская область 456
  • Республика Карелия 420
  • Свердловская область 408
  • Белгородская область 401
  • Красноярский край 400
  • Воронежская область 392
  • Архангельская область 389
  • Пермский край 383
  • Республика Крым 380
  • Республика Коми 345
  • Вологодская область 335
  • Ростовская область 333
  • Ульяновская область 309
  • Самарская область 297
  • Саратовская область 294
  • Псковская область 289
  • Волгоградская область 285
  • Мурманская область 281
  • Иркутская область 268
  • Алтайский край 262
  • Тверская область 255
  • Смоленская область 252
  • Омская область 251
  • Забайкальский край 248
  • Ханты-Мансийский автономный округ 244
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 239
  • Приморский край 237
  • Кировская область 228
  • Новосибирская область 228
  • Ивановская область 212
  • Калининградская область 210
  • Ленинградская область 203
  • Орловская область 200
  • Республика Саха (Якутия) 199
  • Удмуртская Республика 192
  • Тульская область 189
  • Томская область 188
  • Курская область 186
  • Владимирская область 185
  • Ярославская область 181
  • Республика Хакасия 176
  • Республика Бурятия 168
  • Калужская область 167
  • Кемеровская область 167
  • Оренбургская область 166
  • Тюменская область 165
  • Республика Башкортостан 150
  • Брянская область 145
  • Амурская область 141
  • Рязанская область 130
  • Костромская область 127
  • Липецкая область 126
  • Кабардино-Балкарская Республика 123
  • Пензенская область 120
  • Краснодарский край 119
  • Новгородская область 117
  • Курганская область 109
  • Сахалинская область 108
  • Республика Чувашия 107
  • Республика Дагестан 106
  • Астраханская область 105
  • Тамбовская область 91
  • Карачаево-Черкесская Республика 91
  • Республика Адыгея 89
  • Республика Северная Осетия - Алания 86
  • Республика Мордовия 80
  • Республика Тыва 77
  • Камчатский край 74
  • Севастополь 67
  • Чеченская Республика 61
  • Республика Калмыкия 59
  • Республика Алтай 54
  • Республика Марий Эл 51
  • Республика Ингушетия 49
  • Магаданская область 42
  • Челябинская область 26
  • Республика Татарстан 21
  • Еврейская автономная область 5
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 254 742

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