За сутки в России подтверждено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 28209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 6459

2 Санкт-Петербург 3754

3 Московская область 1514

4 Нижегородская область 502

5 Свердловская область 405

6 Архангельская область 395

7 Республика Карелия 394

8 Воронежская область 394

9 Псковская область 393

10 Ростовская область 392

11 Вологодская область 365

12 Республика Крым 354

13 Хабаровский край 346

14 Красноярский край 332

15 Пермский край 329

16 Челябинская область 317

17 Самарская область 305

18 Мурманская область 287

19 Республика Коми 284

20 Ульяновская область 284

21 Иркутская область 280

22 Волгоградская область 276

23 Саратовская область 263

24 Забайкальский край 260

25 Ставропольский край 243

26 Омская область 242

27 Приморский край 238

28 Тверская область 237

29 Кировская область 232

30 Ленинградская область 231

31 Ханты-Мансийский автономный округ 230

32 Алтайский край 216

33 Республика Бурятия 214

34 Удмуртская Республика 211

35 Новгородская область 209

36 Тульская область 209

37 Республика Саха (Якутия) 203

38 Брянская область 201

39 Калининградская область 199

40 Курская область 194

41 Пензенская область 194

42 Томская область 193

43 Ярославская область 190

44 Владимирская область 190

45 Краснодарский край 188

46 Ямало-Ненецкий автономный округ 186

47 Астраханская область 182

48 Республика Хакасия 180

49 Орловская область 179

50 Белгородская область 179

51 Ивановская область 178

52 Оренбургская область 178

53 Калужская область 172

54 Тюменская область 170

55 Липецкая область 167

56 Новосибирская область 166

57 Республика Башкортостан 157

58 Смоленская область 156

59 Кемеровская область 155

60 Республика Дагестан 153

61 Амурская область 147

62 Тамбовская область 147

63 Сахалинская область 143

64 Чеченская Республика 140

65 Рязанская область 136

66 Республика Чувашия 127

67 Костромская область 119

68 Курганская область 111

69 Республика Калмыкия 101

70 Кабардино-Балкарская Республика 101

71 Республика Татарстан 98

72 Республика Алтай 97

73 Республика Адыгея 95

74 Карачаево-Черкесская Республика 95

75 Республика Северная Осетия-Алания 89

76 Республика Мордовия 88

77 Республика Ингушетия 87

78 Республика Тыва 84

79 Севастополь 83

80 Камчатский край 77

81 Республика Марий Эл 54

82 Магаданская область 44

83 Еврейская автономная область 28

84 Чукотский автономный округ 10

85 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,3%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%

3. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7% За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев: Санкт-Петербург 75

Москва 74

Московская область 33

Ростовская область 25

Воронежская область 21

Пермский край 18

Свердловская область 17

Иркутская область 17

Тульская область 16

Нижегородская область 16

Красноярский край 15

Брянская область 12

Алтайский край 12

Краснодарский край 11

Республика Чувашия 10

Республика Коми 9

Республика Крым 8

Челябинская область 8

Новосибирская область 8

Ивановская область 7

Астраханская область 7

Ставропольский край 7

Республика Хакасия 7

Омская область 7

Волгоградская область 6

Саратовская область 6

Курганская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Белгородская область 5

Смоленская область 5

Ярославская область 5

Архангельская область 5

Мурманская область 5

Республика Дагестан 5

Самарская область 5

Республика Бурятия 5

Республика Саха (Якутия) 5

Липецкая область 4

Калининградская область 4

Приморский край 4

Курская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Удмуртская Республика 3

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Тюменская область 3

Республика Алтай 3

Забайкальский край 3

Калужская область 2

Республика Карелия 2

Вологодская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Кемеровская область 2

Владимирская область 1

Костромская область 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 50 347 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человек: Москва 5925

Санкт-Петербург 3025

Московская область 1085

Ставропольский край 481

Хабаровский край 473

Нижегородская область 456

Республика Карелия 420

Свердловская область 408

Белгородская область 401

Красноярский край 400

Воронежская область 392

Архангельская область 389

Пермский край 383

Республика Крым 380

Республика Коми 345

Вологодская область 335

Ростовская область 333

Ульяновская область 309

Самарская область 297

Саратовская область 294

Псковская область 289

Волгоградская область 285

Мурманская область 281

Иркутская область 268

Алтайский край 262

Тверская область 255

Смоленская область 252

Омская область 251

Забайкальский край 248

Ханты-Мансийский автономный округ 244

Ямало-Ненецкий автономный округ 239

Приморский край 237

Кировская область 228

Новосибирская область 228

Ивановская область 212

Калининградская область 210

Ленинградская область 203

Орловская область 200

Республика Саха (Якутия) 199

Удмуртская Республика 192

Тульская область 189

Томская область 188

Курская область 186

Владимирская область 185

Ярославская область 181

Республика Хакасия 176

Республика Бурятия 168

Калужская область 167

Кемеровская область 167

Оренбургская область 166

Тюменская область 165

Республика Башкортостан 150

Брянская область 145

Амурская область 141

Рязанская область 130

Костромская область 127

Липецкая область 126

Кабардино-Балкарская Республика 123

Пензенская область 120

Краснодарский край 119

Новгородская область 117

Курганская область 109

Сахалинская область 108

Республика Чувашия 107

Республика Дагестан 106

Астраханская область 105

Тамбовская область 91

Карачаево-Черкесская Республика 91

Республика Адыгея 89

Республика Северная Осетия - Алания 86

Республика Мордовия 80

Республика Тыва 77

Камчатский край 74

Севастополь 67

Чеченская Республика 61

Республика Калмыкия 59

Республика Алтай 54

Республика Марий Эл 51

Республика Ингушетия 49

Магаданская область 42

Челябинская область 26

Республика Татарстан 21

Еврейская автономная область 5

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 254 742