Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи

Защита направила запрос в суд США с просьбой освободить российского летчика Константина Ярошенко из-под стражи в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме, сообщил адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, прошение подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка. В тюрьме "Данбери" зафиксировано увеличение случаев коронавируса. Если в начале декабря было всего семь заболевших, то сейчас эта цифра увеличилась до 95, и она продолжает расти.

Кроме того, в заключении невозможно сохранять безопасную дистанцию, так как койки стоят совсем близко. При этом у Ярошенко имеются заболевания, на фоне которых коронавирус может протекать в более тяжелой форме.

Адвокат пояснил, что это прошение об освобождении, а не помиловании.

"Мы обращаемся к судье насчет уменьшения срока его пребывания под стражей с 20 лет лишения свободы до 10,5 лет лишения свободы, то есть до того срока, который Константин уже отсидел", - цитирует РИА Новости юриста.

Напомним, Ярошенко задержали в Либерии в мае 2010 года и вскоре после этого экстрадировали в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а затем в Америку. В сентябре 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения в тюрьме общего режима. Россиянин все обвинения в свой адрес отрицает.