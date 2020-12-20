Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом теоретически возможно, как и любой другой инфекцией. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, существуют люди, у которых иммунитет может не выработаться ни после перенесенного заболевания, ни после проведенной вакцинации. Это происходит при явных или скрытых дефектах иммунной системы.

- Речь о так называемом иммунодефицитном состоянии. Оно носит врожденный характер, но клинически проявиться может в разном возрасте. Если в результате перенесенного заболевания не гуморальный, ни клеточный иммунитет не сформировался, то это является основанием для углубленного обследования на предмет "поломки" иммунной системы, - приводит слова академика телеканал "Звезда".

Академик добавил, что сотрудники НИИ с лета наблюдают за группой переболевших COVID-19, обследуют на предмет восстановления организма. Некоторые из пациентов заявляли о повторном заражении, однако проведенные клинические и лабораторные исследования не верифицировали диагноз.