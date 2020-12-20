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20.12.2020 09:04
Рубрика: Спорт

Альварес победил Смита, завоевав три чемпионских титула

Текст: Максим Домчев
Фото: Ed Mulholland/REUTERS Фото: Ed Mulholland/REUTERS
Фото: Ed Mulholland/REUTERS

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Каллума Смита и завоевал три чемпионских титула во втором среднем весе.

Фото: REUTERS
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Альварес официально стал чемпионам уже в четвертой весовой категории. Мексиканец не выходил на ринг с момента победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе. Однако продолжать выступать в той категории он отказался, опустившись в более удобный средний вес.

Каллум Смит владел поясами WBA и The Ring, также на кону был вакантный титул WBA. Альварес был явным фаворитом у букмекеров, но все же были надежды, что британец сумеет оказать достойное сопротивление.

Не получилось. Лишь в первых раундах Смит был чуть активнее соперника, но ближе к середине поединка Альварес полностью завладел преимуществом. По итогам боя он вчистую превзошел оппонента по точным ударам - 214:99.

Неудивительно, что по итогам 12-раундового боя все три арбитра отдали победу мексиканцу - 117-111, 119-109 и 119-109.

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