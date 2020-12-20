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20.12.2020 15:22
Рубрика: Спорт

Биатлонист Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии

Текст: Артур Нанян

Немец Арнд Пайффер стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Пайффер преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут 53,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал представитель Швеции Мартин Понсилуома (+1,3 секунды), замкнул тройку лидеров норвежец Тарьей Бе (+9,3).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+32,8). Матвей Елисеев стал 20-м, Евгений Гараничев - 21-м, Эдуард Латыпов - 23-м. Россияне не могут подняться на пьедестал на этапах Кубка мира на протяжении 38 гонок.

Что касается общего зачета Кубка мира, то лидерство после девяти гонок сохраняет норвежец Йоханнес Бе, в активе которого 428 очков. Вторым идет его соотечественник Струла Легрейд (373), третьим - швед Себастьян Самуэльссон (344). Логинов располагается на 15-й строчке (199 очков).

Добавим, что сегодня в 16:25 по Москве в Хохфильцене состоится женский масс-старт. Он закроет программу этапа Кубка мира в Австрии. От сборной России в гонке примет участие Ирина Казакевич.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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