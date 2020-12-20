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20.12.2020 19:09
Рубрика: В мире

Похититель Рождества

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Британский премьер Борис Джонсон объявил о решении перевести ряд округов, включая Лондон, большую часть восточной и юго-восточной Англии, на высший, четвертый, уровень изоляции. Этот уровень предусматривает закрытие магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов.

Ранее работу прекратили рестораны, пабы и кафе. Джонсон объяснил эти меры появлением в городе новой, гораздо более опасной мутации коронавируса, который распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм. Изоляция, уже третья по счету на Альбионе, затронет не менее 16,4 миллиона британцев. По распоряжению Даунинг-стрит эти граждане должны оставаться дома на Рождество. Заявление премьера разрушило планы миллионов семей, которые собирались в ближайшие дни отправиться в традиционный рождественский отпуск, чтобы увидеться с друзьями и семьей, забронировали поездки, купили подарки и еду для встреч. По аналогии с известным голливудским фильмом про Гринча пользователи соцсетей назвали Джонсона "похитителем Рождества".

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
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Тысячи британцев в субботу вечером спешно покинули Лондон после заявления Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях. Критики главы британского правительства с иронией отмечают, что Джонсон вызвал "первую эвакуацию Лондона с 1939 года", а также сравнивают исход из столицы с бегством американцев из вьетнамского Сайгона в 1975 году, когда этот город был захвачен Народной армией Вьетнама. Лондонцы стремились выехать из города до начала "драконовских мер", наступивших в полночь субботы. Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем. Места в поездах, следующих по этим маршрутам, оказались быстро забронированы и заполнены. Служащие вокзалов предупреждали пассажиров, что в поездах будет невозможно поддерживать социальное дистанцирование, однако ближе к полуночи люди, большинство - без масок, едва ли не стали брать вагоны штурмом. На фотографиях с Оксфорд-стрит в Лондоне видно, что огромные толпы покупателей длиною в сотни метров наводнили центр столицы, чтобы сделать покупки до введения четвертого уровня изоляции.

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