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20.12.2020 23:29
Рубрика: Власть

Против террора и шпионов

Органы безопасности России предотвратили 41 теракт
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие иностранным разведкам и выведение на чистую воду высокопоставленных коррупционеров - всем этим, а также многим другим занимаются сегодня сотрудники Федеральной службы безопасности.

20 декабря ежегодно в РФ отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других органов госбезопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.

Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
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Самая заметная на сегодня деятельность сотрудников ФСБ - это, конечно, борьба с терроризмом. Так, в этом году в России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Об этом на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. По его данным, во время контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий было нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов. Ликвидировано 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия. Также, по данным директора ФСБ, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Не допущен въезд в Россию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Росфинмониторингом были заблокированы финансовые активы более 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на общую сумму свыше 57 млн рублей. Пресечены 184 факта финансирования терроризма. Также, как отметил Бортников, эффективное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов позволило ограничить доступ к 6,5 тысячи материалов террористического содержания.

Пресечена деятельность 110 иностранных граждан, которые занимались их распространением в интернете. А еще, по словам Бортникова, в этом году были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности наиболее важных объектов энергетики и транспорта, в том числе Крымского энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив.

Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства 

Кроме борьбы с терроризмом сотрудники ФСБ традиционно продолжают бороться со шпионами иностранных разведок и теми гражданами России, которые работают на иностранные разведки. Например, в этом году были задержаны более 10 человек за госизмену, в том числе военнослужащие, полицейский и ученые. Большинство из них, по данным следствия, сотрудничали с украинской военной разведкой и СБУ, остальные выполняли задания западных разведок. Сроки за шпионаж получили американский гражданин Пол Уилан и украинец Василий Василенко.

Многое из контраразведывательной деятельности российской спецслужбы, что называется, остается за кадром. О многих операциях широкая публика может узнать только спустя время, а может и вообще не узнать.

Власть Безопасность Спецслужбы

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