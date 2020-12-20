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СМИ: "Дом 2" не закроется, а переедет на другой канал

ТВ и сериалы
    20.12.2020, 15:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ

Появилась обновленная информация о драме, разбившей сердца тысячам терпеливых поклонников долгоиграющей "телестройки" "Дом 2". Успокоительная: "Дом 2" не закрывается. Он просто не будет теперь выходить на ТНТ.

Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"
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Напомним: о том, что проект с более чем шестнадцатилетней историей уходит из эфира ТНТ, стало известно на этой неделе. Вместо него в вечерней сетке канала встанут программы "в жанре стэндап".

Среди неофициальных причин закрытия шоу - на уровне слухов - называют две: недовольство начальства из управляющего холдинга данным телепродуктом и "стагнация зрительского интереса" к нему, передает KP.RU.

Меж тем один из членов команды "Дома 2" проакцентировал изданию, что программа никуда не денется: у проекта изменят формат, и он станет выходить в другом месте.

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
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Где - точно еще не известно: "Пока принимают решение, о котором в ближайшие дни объявят". Предположительно, это может быть либо платная онлайн-платформа, либо "какой-то небольшой телеканал".

Информацию о том, что "Дом 2" не закрывается, подтвердила и одна из участниц шоу, уточнив, что с 26 декабря их команда уходит в неоплачиваемый отпуск с открытой датой. То есть еще непонятно, как долго он продлится.

При этом вернут "на стройку" не всех, так как, идет речь о смене формата проекта. В котором "скорее всего, ставка будет сделана на молодежь".

Ранее ситуацию с "Домом 2", разумеется, прокомментировал Юрий Лоза.

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