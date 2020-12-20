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Юрий Лоза прокомментировал закрытие "Дома 2"

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    20.12.2020, 14:16
Текст:   Козьма Лоханкин

Внезапное решение канала ТНТ закрыть своё знаменитое реалити-шоу "Дом 2" многих не оставило равнодушными. В том числе - тех, кто не смотрел ни одной серии.

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
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К ним относится и музыкант Юрий Лоза, поделившийся своими мыслями с подписчиками на Facebook.

"Я вроде помню, что изначально они должны были построить дом, который достался бы паре, победившей при помощи народного голосования. Только, натыкаясь на это действо во время пролистывания каналов, я ни разу не видел там никого с фуганком или шуруповёртом. Мне говорят - не-ет, это вроде как в "Дом 1" было задумано возводить жильё, а во втором они строили взаимоотношения. Я им - ну, если решили закрыть, значит, либо считают, что построили, либо решили, что ничего у сидельцев "Дома 2" при всём желании не получится. Вот, как-то так...", - написал Лоза.

Первый "Дом" выходил на ТНТ в 2003 году и насчитывал 90 серий. Премьера "Дома 2" состоялась в 2004 году. За 16-летнюю историю "Дома 2" он получил 13 сезонов, к этому моменту - 6067 серий (30 декабря планируется финальная) и легион ненавистников. Ведущими в разное время успели побывать Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие известные медийные персоны.

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