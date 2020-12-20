Эксперт оценил необходимость выключения ноутбука

"Адепты современных ноутбуков настаивают на удобстве сонного режима: не нужно заново открывать документы, перезапускать приложения, и так далее, так можно сэкономить массу времени, - объяснил Бодров. - Но с технической точки зрения рекомендуется хотя бы иногда перезагружать и выключать свой ноутбук: как и любая другая техника, он имеет свой ресурс, и не закрывая файлы, пользователь постоянно грузит оперативную память".
По словам эксперта, "режим сна" негативно сказывается на работе SSD-накопителя. "Гибернация негативно влияет на твердотельный накопитель и в итоге изнашивает SSD быстрее. На диске HDD же без регулярной перезагрузки скапливается куча системных файлов, которые просто-напросто в итоге глушат и тормозят систему", - подчеркнул Бодров.