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Эксперт оценил необходимость выключения ноутбука

Текст:   Иван Черноусов
20.12.2020,  
01:30
Часто ли вы выключаете ноутбук после работы? Или наоборот - предпочитаете переводить лэптоп в спящий режим, для последующего пробуждения? О том, какой из двух способов является правильным с точки зрения обращения с техникой, рассказал Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Адепты современных ноутбуков настаивают на удобстве сонного режима: не нужно заново открывать документы, перезапускать приложения, и так далее, так можно сэкономить массу времени, - объяснил Бодров. - Но с технической точки зрения рекомендуется хотя бы иногда перезагружать и выключать свой ноутбук: как и любая другая техника, он имеет свой ресурс, и не закрывая файлы, пользователь постоянно грузит оперативную память".

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По словам эксперта, "режим сна" негативно сказывается на работе SSD-накопителя. "Гибернация негативно влияет на твердотельный накопитель и в итоге изнашивает SSD быстрее. На диске HDD же без регулярной перезагрузки скапливается куча системных файлов, которые просто-напросто в итоге глушат и тормозят систему", - подчеркнул Бодров.