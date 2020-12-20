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Рубрика: В мире

Француз простоял во льду более 2,5 часов и установил мировой рекорд

Фото: AFP/FRANCOIS LO PRESTI Фото: AFP/FRANCOIS LO PRESTI
Фото: AFP/FRANCOIS LO PRESTI

Житель Франции установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, продержавшись 2 часа 35 минут и 33 секунды. Об этом в субботу сообщила газета Voix du Nord.

Фото: kabar.kg
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Как отмечает издание, 34-летний медработник Ромен Вандендорп тренировался на протяжении двух лет, чтобы "расширить границы своей физиологии". Погружение в дробленый лед происходило в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала -18 градусов по Цельсию, пишет ТАСС. За процессом следили представители Книги рекордов Гиннесса и независимые наблюдатели.

"Снаружи кажется, что перед вами обычный парень, который стоит в коробке с кубиками льда, но, уверяю вас, внутри меня происходит много чего", - рассказал Вандендорп. По его словам, первый час ему еще удавалось все контролировать, а потом приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью. Свое достижение Вандендорп посвятил всем детям, которые болеют раком.

Предыдущий рекорд, согласно записи на сайте Книги рекордов Гиннесса, установил 4 сентября 2014 года житель Китая Цзинь Сунчао. Он простоял в коробе, находясь по шею во льду, 1 час 53 минуты.

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