Французского президента нет в Елисейском дворце. Вот уже три дня, как Эмманюэль Макрон, заразившийся коронавирусом, уединился в загородной резиденции Лантерн, что в паре десятков километров от столицы рядом с королевским комплексом Версаля. Его супруга Брижит осталась в Париже, ушла на самоизоляцию, сдала соответствующий тест, который пока оказался отрицательным.

Глава Пятой республики находится под наблюдением команды медиков во главе с личным врачом Жаном-Кристофом Перрошоном. Дважды публиковал видео на своем аккаунте в "Твиттере", уверяя, что, несмотря на болезнь, чувствует себя сносно и "продолжает работать удаленно", но в облегченном режиме. "Сухой кашель, ломота в теле, усталость, эти симптомы заболевания COVID-19 все еще сохраняются", - говорится в последнем коммюнике Елисейского дворца. Там же подчеркивается, что в отношении Макрона "регулярно проводятся обследования" и что их результаты "обнадеживающие".

Но как вышло, что президент, возглавляющий борьбу с коронавирусом на вверенной ему нацией территории, заразился? Этим вопросом сейчас задаются многие французы. Ответ на него дал министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Он заявил, что вероятнее всего президент подцепил вирус на последнем заседании Евросовета в Брюсселе 10-11 декабря. По словам личного врача главы государства, Макрон почувствовал первые признаки болезни спустя шесть дней после возвращения из Брюсселя. Кстати, идентичная участь постигла и другого участника этой евровстречи в верхах - премьера Словакии Игоря Матовича. Напомним, что саммит проходил в новом здании Европейского совета, а если конкретнее - в просторном овальном зале, предназначенном для таких заседаний. Повестка дня была насыщенной (тот же ковид, "брекзит" и прочее). Там же в зал обедали. Правда, устраивали перерывы. Макрон дважды возвращался в офис французской делегации, он также общался тет-а-тет с некоторыми коллегами из других стран.

Французов интересует, как вышло, что их президент заразился

По свидетельству людей, которые хорошо знают штаб-квартиру Евросовета, там помимо главного зала есть 350 "довольно тесных" кабинетов и переговорных, которые вмещают от силы трех руководителей стран и их советников, и где столь востребованную ныне социальную дистанцию выдерживать иногда просто нереально. Более того, во время перерывов и неформального общения лидеров и их команд, что видно на фотоснимках, некоторые запечатлены без защитных масок, другие приближаются к коллегам вплотную. Это уже не говоря о единых местах общего пользования. К тому же, как неоднократно отмечали в Париже, Макрон в общении с людьми всегда был склонен к тактильным контактам. Конечно, в нынешних обстоятельствах он пытается себя контролировать, но иногда это происходит непроизвольно, как это произошло на днях, когда он по случаю 60-летия ОЭСР общался с генсеком этой организации Анхелем Гурриа. Тот, узнав о болезни французского президента, сразу отправился на недельный карантин. Также поступили другие лидеры, контактировавшие с Макроном: премьеры Испании, Португалии, Бельгии, Люксембурга, Ирландии и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Казус

vesti.ru

Банальная ошибка госсекретаря Бельгии по вопросам бюджета Де Бликер стала причиной утечки в интернет конфиденциальной информации о закупочных ценах на вакцины от COVID-19, предзаказ которых Еврокомиссия (ЕК) уже оформила для стран Евросоюза. Согласно размещенной по оплошности Де Бликер в Twitter таблице с ценами, одна доза вакцины от фармкомпании AstraZeneca будет стоить 1,78 евро, Johnson & Johnson - 8,5 доллара, Sanofi и GSK - 7,56 евро, BioNTech и Pfizer - 12 евро, CureVac - 10 евро, Moderna - 18 долларов. Отметим, что ни одна из этих указанных вакцин на текущий момент не имеет разрешения на использование на рынке ЕС. Как ожидается, первой в течение ближайших дней будет сертифицирована вакцина Pfizer, а прививки от COVID-19 в разных странах ЕС начнут ставить 27-29 декабря. До сих пор в Еврокомиссии отказывались называть стоимость уже законтрактованных инъекций для стран Евросоюза, ссылаясь на коммерческую тайну. Этой информацией в ЕС собирались поделиться только в 2021 году на условиях неразглашения с группой членов Европарламента.

Взгляд из Италии

То, чего опасались жители Апеннин, произошло - на фоне набирающей обороты пандемии коронавируса в праздничные дни вся территории страны окрасится в тревожный "красный цвет", сигнализирующий о введении тотального десятидневного локдауна. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, в период с 24-го по 27 декабря и 31 декабря, а также 1,2,3,5,6 января на Апеннинах будут действовать жесткие ограничения. В соответствии с подписанным указом итальянцам разрешат покидать дома исключительно по уважительным причинам, таким как работа, посещение врача или покупка предметов первой необходимости. Все торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и парикмахерских, будут закрыты. Не будут работать бары и рестораны, которым позволено лишь осуществлять продажу навынос. Праздничные дни настоятельно рекомендуется проводить только с членами семьи, с которыми проживаешь на постоянной основе. С 5 утра до 22 часов вечера можно принимать не более двоих гостей в сопровождении детей до 14 лет. Любые нарушения будут караться штрафными санкциями от 400 до тысячи евро. "Это Рождество будет отличатся от того, к которому мы привыкли. Нам нужно пойти на эту жертву, чтобы защитить тех, кого мы любим", - пояснил глава итальянского кабмина.

Последние выходные "на свободе" итальянцы провели крайне нервно: кто-то в очередях перед магазинами, куда не пускают больше 3-4 человек, кто-то в километровых пробках, а кто-то пытался взять штурмом поезда, чтобы успеть добраться до родных и близких, проживающих в других регионах Италии, до 21 декабря. В этот день начинает действовать запрет на передвижение между регионами.

Подготовила Нива Миракян, Рим