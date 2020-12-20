Игорь Краснов выступил с инициативой о закреплении на законодательном уровне запрета на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа для совершивших общественно опасные преступления.

Как выяснилось, сейчас судебный штраф стали использовать как лазейку для тех, кому он не должен назначаться - например, педофилам и пьяным водителям, по вине которых погибли люди.

О серьезности проблемы говорит тот факт, что теме судебных штрафов была посвящена отдельная коллегия надзорного ведомства. "РГ" удалось узнать подробности этого важного с правовой и этической точки зрения совещания. В частности, Генпрокурор сообщил о случаях назначения судебных штрафов и освобождения от уголовной ответственности тех, кто обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. А также тех, кто совершил преступления по неосторожности, когда последствием явилась смерть человека.

Так, например, в одном из регионов выявлены факты применения судебного штрафа к обвиняемым в насильственных преступлениях против несовершеннолетних. А в ряде регионов - к пьяным водителям, по чьей вине погибли люди. Как отметил Генпрокурор, несмотря на повышенную степень общественной опасности таких преступлений, не всегда должным образом оценивались обстоятельства содеянного. В том числе объект преступного посягательства, данные о личности пострадавшего и, как следствие, возможность исправления подозреваемого, обвиняемого без назначения ему наказания.

Кроме того, глава надзорного ведомства сообщил о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности

В целом Генпрокуратура установила многочисленные факты использования института судебного штрафа без соблюдения необходимых нормативных требований. Речь идет о неполноте расследования, заниженной квалификации деяний, непризнании подозреваемыми и обвиняемыми своей вины, частичном возмещении причиненного ущерба. При этом с момента введения института судебных штрафов в 2016 году их количество ежегодно растет. Так, если за 2017 год их было более 7 тысяч, то сейчас только за первые полгода их было назначено уже почти 20 тысяч. Одновременно с этим, по данным Генпрокуратуры, растет и число нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства как на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства, так и при исполнении судебных решений.

Например, меры по устранению процессуальных ошибок не всегда принимаются своевременно, что приводит к истечению срока на обжалование судебных решений и невозможности их пересмотра. Не единичны случаи окончания производств судебными приставами без подтвержденных сведений о произведенной оплате штрафа.

Все это, по мнению главы надзорного ведомства, требует принятия неотложных мер, а также внесения законодательных изменений.