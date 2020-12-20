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20.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Как нефтяной кризис отразится на доходах бюджета России

Текст: Сергей Тихонов
Экспорт нефти из России через трубопроводную систему "Транснефти" по предварительным итогам 2020 года сократился до минимального уровня с 2004 года. Поставки снизились на 26,9 млн тонн по сравнению с прошлым годом до 195 млн тонн. Об этом сообщило ценовое агентство Argus (является официальным источником ценовой информации для правительства России при расчете налогов) в итоговом годовом отчете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По расчетам Минфина, средняя цена российской нефти Urals за 11 месяцев 2020 года составила 41,04 доллара за баррель. Базовая цена нефти в российском бюджете этого года (цена отсечения) выше на 3% - 42,4 доллара за баррель. В декабре нефтяные котировки превысили отметку - 50 долларов, поэтому можно ожидать превышения средней цены Urals за год над базовым значением. Здесь также стоит учесть, что сильнейшее падение нефтяных цен пришлось в марте-апреле на период максимального сокращения экспорта нефти. В итоге, наибольший негативный эффект на доходы бюджета окажет не падение цен на нефть, а сокращение ее производства в стране из-за сделки ОПЕК+.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В отчете Argus указывается, что общий объем прокачки нефти через трубопроводную систему "Транснефти" составит 441,5 млн тонн, на 9% меньше чем в прошлом году. Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов сказал, что по итогам 2020 года добыча нефти в России составит около 514 млн тонн, на 8% ниже, чем в 2019 году, когда было произведено 561 млн тонн. До пандемии COVID-19 ожидалось, что производство нефти и газового конденсата в стране будет составлять 555-560 млн тонн ежегодно до 2024 года.

Соответственно снизятся поступления нефтегазовых доходов в бюджет от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и экспортных пошлин. За счет уменьшения фискальных отчислений в период самых низких котировок барреля доля потерь казны может оказаться и выше 8%, но не критически. Впрочем, говоря о падении доходов бюджета от нефтянки, нужно учитывать, что также уменьшится отдача от других налогов из отрасли, которые считаются ненефтегазовыми, например, НДС и налога на прибыль.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость поставок нефти за рубеж за 9 месяцев этого года по сравнению с прошлым сократилась на 54,6 млрд долларов - на 40,3%. В 2019 году за этот период нефти на экспорт было отправлено на сумму 135,5 млрд долларов. Речь идет об общих суммах продаж нефти за границу, то есть общих доходов компаний. С этих сумм, в том числе, уплачиваются эти самые ненефтегазовые налоги из отрасли. Но и здесь катастрофического снижения не ожидается. К тому же, по итогам четвертого квартала ситуация может измениться в лучшую сторону, за счет роста нефтяных котировок в ноябре и декабре, а также восстановления спроса в Китае и Индии.

"Если смотреть на ненефтегазовые доходы, то за первые одиннадцать месяцев в бюджет было перечислено свыше 81% доходов, запланированных до пандемии - за вычетом прибыли Центрального банка, полученной от продажи пакета акций Сбербанка Правительству и перечисленной в бюджет весной", - говорит профессор ВШЭ, партнер GКEM Analytica Евгений Гавриленков. С его точки зрения, по итогам года, сбор ненефтегазовых доходов сократится не более чем на 10% по сравнению с изначальным планом.

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