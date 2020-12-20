Как немецкие питейные заведения обходят карантин

Когда на носу новогодние праздники, а власти Германии не собираются смягчать карантин, владельцы временно закрытых ресторанов и пивных придумывают новые способы, как продержаться на плаву. Так, один из популярных мюнхенских баров снова начал принимать гостей по выходным - правда, виртуально.

Как рассказала газета Sueddeutsche Zeitung, хозяин заведения Эммануэль предлагает клиентам новую услугу - заглянуть к нему на огонек через веб-камеру. "Многие люди застряли на удаленке и уже месяцами никуда не выбираются. А так у них хотя бы появляется повод нарядиться для "выхода в свет", пусть пока лишь через экран домашнего компьютера. Можно посидеть одному, выпить в компании друзей или даже с кем-то познакомиться", - рассказывает Эммануэль. Правила действуют точно такие же, как в обычной жизни: столики надо бронировать заранее, количество мест у барной стойки тоже ограничено. Только вот напитки и закуски приходится заказывать заранее - навынос или с доставкой на дом. Бармен непременно спросит каждого клиента, пришелся ли коктейль по вкусу. Если чего-то не хватает - подскажет, что и в какой пропорции плеснуть в бокал. Для этого в набор входят дополнительные бутылочки.

Тем временем сенат Берлина задумался о том, как разнообразить жизнь пенсионеров, которые особенно страдают от изоляции. Политики предложили ввести на праздники специальные талоны на такси, чтобы пожилые люди получили возможность съездить за покупками к своим родным или в поликлинику без риска подхватить "корону" в общественном транспорте. Не обязательно печатать специальные ваучеры - граждане могли бы предъявлять обычные пенсионные удостоверения. Если инициативу утвердят, каждая поездка будет обходиться пенсионерам в два раза дешевле. Половину расходов столичные власти готовы компенсировать из бюджета.

А вот идти в церковь немцы не стремятся. Как показал опрос YouGov для агентства dpa, каждый второй респондент выступает против проведения рождественских служб в этом году. Причем среди самих католиков и протестантов доля скептиков составляет 47 процентов. К слову, евангелическая церковь Вестфалии уже объявила об отказе от традиционного богослужения, чтобы не подвергать верующих риску.