Работникам вскоре не нужно будет предоставлять лишние справки работодателям при оформлении больничных листов. Минтруд разработал проект постановления, в котором говорится, что работник должен предоставлять работодателю сведения о себе, необходимые для выплаты страхового обеспечения, всего один раз.

Такие сведения работник будет предоставлять при устройстве на работу или во время своей трудовой деятельности. "Указанные сведения будут содержать необходимую информацию о застрахованном лице, в том числе о способе выплаты ему пособия по обязательному социальному страхованию, которая в настоящее время отражается в заявлении о назначении пособия, подаваемом работодателю. При этом при наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у него документы", - отмечается в проекте постановления.

Сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых выплат" страхового возмещения из Фонда социального страхования. С 2021 года на "прямые выплаты" переходят все регионы. "Больничные выдают различные клиники независимо от организационно-правовой формы (и даже индивидуальные предприниматели), имеющие лицензию на медицинскую деятельность, включая работы по экспертизе временной нетрудоспособности. При этом работник предоставляет работодателю вместе с полученным больничным паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты для перечисления выплат", - пояснила "Российской газете" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Процесс оформления и назначения выплат по временной нетрудоспособности переходит в электронный формат, поэтому и сама процедура оформления электронного больничного позволит использовать его застрахованному лицу без заявления. "Такие изменения позволят работникам получить выплаты непосредственно из Фонда социального страхования вне зависимости от того, в каком финансовом положении находится их работодатель. Выплаты не будут производиться через работодателя, что значительно упростит их процедуру. Переход на беззаявительный порядок сопровождается также сокращением объема документов, необходимых для предоставления работником", - отметила эксперт.

Проект постановления предусматривает, что необходимые данные для информирования ФСС и проведения соответствующих выплат работодатель будет получать при приеме на работу человека, а также в период осуществления им трудовой деятельности. Важно, что в дальнейшем работник не должен предоставлять повторно данные о себе для получения выплат, например, по больничному листу, за исключением тех документов, которые он до этого не предоставил.

2,3 тысячи рублей - максимальный размер дневного пособия по нетрудоспособности в 2020 году, минимально возможный размер дневного пособия - 398,79 рубля.

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных. В частности, теперь допускается формирование электронного больничного при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.