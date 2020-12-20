Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог

Новости

В британской армии проведут сокращения персонала 11:02
Сергунина: Москву отметили за мероприятия в честь 75-летия Победы 10:42
В Крыму начал действовать запрет на корпоративы и банкеты 10:32
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет 10:11
Оперштаб: Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
В Казахстане запретили УДО для осужденных за коррупцию 09:09
Альварес победил Смита, завоевав три чемпионских титула 09:04
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 09:00
Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот 08:46
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда 08:27
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса 08:15
Bloomberg: Масштабная кибератака затронула не менее 200 структур в мире 07:42
ВОЗ: Более 700 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире 07:28
В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19 за сутки 06:45
Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса 06:27
Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов 05:56
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии 05:37
Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль 05:22
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
В США побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 04:04
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:34
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 03:23
Француз простоял во льду более 2,5 часа и установил мировой рекорд 02:34
USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде 02:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
20.12.2020 10:14
Рубрика: В мире

Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог

Текст: Игорь Дунаевский
Властям Украины будет крайне сложно объяснить гражданам, почему их страна отказывается от российской вакцины против коронавируса, не имея возможности получить препараты из стран Запада. Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался в интервью газете The New York Times на решение администрации США не предоставлять вакцину других странам до тех пор, пока не обеспечат доступ к ней всем американским гражданам, что, вероятно, растянется на месяцы.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Зеленский считает, что Украина не получит вакцину в списке первых из-за того, что потеряла свои позиции в мире и Европе. "Объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", - посетовал президент Украины, в то же время попытавшись это сделать. Он словно мантры повторил озвучиваемые Западом тезисы против российской вакцины и отметил, что готовится к "информационной войне" по этой проблеме.

Фото: Александр Корольков
Если COVID мутирует, какой должна быть защитная вакцина от него

Проблему эту, впрочем, власти Украины в присущем им стиле создали для своих граждан своими руками. Те, кого Киев считает своими главными заступниками на Западе, прежде всего США, не поспешили протягивать Украине руку помощи и экспортировать свои вакцины, а поставили на первое место собственные интересы. Власти Украины так и не научились этому у своих покровителей за последние годы, продолжая ставить политические игрища выше интересов своего народа. Слепо сохраняя курс в духе "только не Россия" и подчиняясь давлению Запада, который развернул информационную кампанию против российских вакцин для продвижения собственных препаратов, Киев вел переговоры об их закупке с большинством мировых производителей. Но только не с российскими.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот
Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек