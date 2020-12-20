Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог

Зеленский считает, что Украина не получит вакцину в списке первых из-за того, что потеряла свои позиции в мире и Европе. "Объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно", - посетовал президент Украины, в то же время попытавшись это сделать. Он словно мантры повторил озвучиваемые Западом тезисы против российской вакцины и отметил, что готовится к "информационной войне" по этой проблеме.

Проблему эту, впрочем, власти Украины в присущем им стиле создали для своих граждан своими руками. Те, кого Киев считает своими главными заступниками на Западе, прежде всего США, не поспешили протягивать Украине руку помощи и экспортировать свои вакцины, а поставили на первое место собственные интересы. Власти Украины так и не научились этому у своих покровителей за последние годы, продолжая ставить политические игрища выше интересов своего народа. Слепо сохраняя курс в духе "только не Россия" и подчиняясь давлению Запада, который развернул информационную кампанию против российских вакцин для продвижения собственных препаратов, Киев вел переговоры об их закупке с большинством мировых производителей. Но только не с российскими.