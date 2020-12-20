Каждый пятый заключенный в США инфицирован коронавирусом

У каждого пятого заключенного в Соединенных Штатах диагностирован положительный результат на коронавирус, что более чем в четыре раза выше, чем среди населения Америки в целом. По данным Associated Press и экспертного центра The Marshall Project, изучавших состояние пенитенциарной системы в условиях пандемии коронавируса, в некоторых штатах инфицировано более половины заключенных. В двадцати четырех государственных тюрьмах этот показатель был еще выше.

Всего за время пандемии было инфицировано не менее 275 тысяч заключенных, более 1700 умерли, а темпы распространения вируса за решеткой не показывают никаких признаков замедления, отмечают эксперты. Новые случаи в тюрьмах на этой неделе достигли самого высокого уровня с момента начала тестирования весной, намного превысив предыдущие пики в апреле и августе. Между тем, по словам Гомера Вентерса, бывшего главного врача тюремного комплекса на острове Рикерс в Нью-Йорке, указанное число инфицированных сильно занижено. Вентерс провел более десятка тюремных инспекций на предмет выявления количества заболевших COVID-19 по всей стране. "Я до сих пор сталкиваюсь с тюрьмами, где, когда люди заболевают, они не только не проходят тестирование, но и не получают медицинской помощи. Поэтому им становится намного хуже", - сказал врач.

Проблема лечения таких пациентов осложняется тем, что вирус за решеткой распространяется в основном бесконтрольно, а заключенные не могут дистанцироваться от общества и зависят от государства в плане их лечения и восстановления от коронавируса. 26-летний Донте Уэстморленд недавно был освобожден из исправительного учреждения Лансинга в Канзасе, где заразился вирусом. По его словам, он жил с более чем 100 инфицированными вирусом заключенными в бараке открытого типа, где, когда просыпался, то обнаруживал на полу больных, неспособных встать самостоятельно. В результате журналистского расследования выяснилось, что половина заключенных в Канзасе заболели COVID-19 - этот показатель оказался в восемь раз больше, чем среди населения штата в целом. Одиннадцать заключенных умерли, в том числе пятеро в тюрьме, где содержался Уэстморленд. Из трех сотрудников тюрьмы, умерших в Канзасе, двое работали в исправительном учреждении Лансинга.