Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет

Вакцинация от COVID-19 людей старше 60 лет в России может начаться на следующей неделе. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об окончании пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной ГНЦ "Вектор", у добровольцев старшего возраста.

В исследованиях приняли участие 150 человек старше 60 лет, никаких побочных явлений после вакцинации у них не регистрировалось.