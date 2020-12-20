Международная федерация футбола (ФИФА) провела церемонию награждения лучших игроков уходящего года. Главный приз достался нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

Игрок года ФИФА - ежегодная награда, вручаемая с 1991 года. С 2010 по 2015 год этот приз объединили с "Золотым мячом" и дали название "Золотой мяч ФИФА". В 2016 году ФИФА и французское издание France Football прекратили сотрудничество, и с тех пор призы вручаются раздельно.

Поскольку "Золотой мяч" в этом году был отменен, церемония ФИФА The Best (лучший) стала единственным светским футбольным мероприятием подобного уровня. Ведущие были в студии, а гости подключались онлайн. Трансляцию одновременно смотрели около 500 тысяч человек, а зарегистрированных зрителей периодически выводили на большой экран.

Если откровенно, сомнений в победе Левандовски в номинации "Игрок года ФИФА" ни у кого почти не было. Да, конкурентами поляка были сами Лионель Месси и Криштиану Роналду, но они провели не самый яркий сезон. А вот Роберт блеснул, причем так ярко, как, наверное, он и сам того не ожидал.

Вместе с "Баварией" Левандовски выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА. То есть все трофеи, за которые мюнхенцы боролись в прошлом сезоне. Кроме того, поляк стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов, переписал кучу рекордов.

В результате голосования капитанов и тренеров национальных сборных Левандовски набрал 52 очка. Далее расположились: Криштиану Роналду (38 очков), Лионель Месси (35), Садио Мане (29), Кевин де Брюйне (26), Мохаммед Салах (25), Килиан Мбаппе (19), Тьяго Алькантара (17), Неймар (16) и Вирджил ван Дейк (13).

- Хочу поблагодарить свой тренерский штаб и команду. Выиграть этот приз во времена Месси и Роналду - это что-то особенное. Я очень горд и счастлив. Это особый день для меня и моих одноклубников. Просто невероятное чувство. В уходящем году мы завоевали все, что могли. Главное, конечно, Лига чемпионов. Если мечтать о чем-то и делать все возможное, ты обязательно будешь вознагражден, - сказал Роберт во время церемонии.

Спустя двое суток после победы в главной номинации года Левандовски принес победу "Баварии" в принципиальном матче с "Байером" (2:1), забив оба мяча. Причем решающий гол поляк забил уже на 93-й минуте. Благодаря этому результату мюнхенцы стали лидерами Бундеслиги.

Вернемся к церемонии. Лучшим тренером стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немец - первый специалист, выигравший этот приз второй год подряд. В соперниках у Клоппа были аргентинец Марсело Бьелса ("Лидс") и рулевой "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

- Благодарен за приз, хоть и немного удивлен. Совсем не ожидал такого выбора. Флик ведь выиграл все, было бы логичнее вручить награду ему, - скромничал Клопп.

В 2020 году Левандовски выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА и Германии, а также стал лучшим бомбардиром главного Еврокубка

В свою очередь Флик отметил, что он немного расстроен итогами голосования.

- Мы всегда относимся к таким вещам по-спортивному. Клопп и его штаб определенно заслужили эту награду так же, как и мы. Конечно, я немного разочарован. Хотя если ты попадаешь в тройку лучших - это тоже победа, - отметил Ханс-Дитер Флик.

Лучшим вратарем стал немец Мануэль Нойер ("Бавария"). В своеобразном финале он опередил Алиссона Бекера ("Ливерпуль") и Яна Облака ("Атлетико"). Приз за лучший гол достался форварду "Тоттенхэма" Сон Хын Мину за его мяч в ворота "Бернли".

Также ФИФА объявила символическую сборную года. В нее попали: Алиссон ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (оба - "Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Тем временем

Лионель Месси повторил рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб, забив 643-й мяч за "Барселону". Исторический мяч аргентинец провел в игре чемпионата Испании против "Валенсии". Пеле столько же раз отличился за "Сантос", за который он выступал в период с 1956 по 1974 год. Месси же играет за "сине-гранатовых" с 2003 года. "Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Увы, такие истории, как у нас с тобой, истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже. Восхищаюсь тобой", - написал Пеле в "Инстаграме".