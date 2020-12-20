Какие риски грозят нам в следующем году? И как нам их обойти, утихомирить, чтобы год не был проклятым? Пункт первый - пандемия. Если темное облако будет висеть над миром до конца лета - осени 2021 г. (хорошо, если не дольше), то это означает только одно - еще один год мирового кризиса. У нашего ключевого торгового партнера, ЕС, будет меньше спрос на нефть, газ, уголь и другое сырье из России. У Китая, партнера N2, будут ниже темпы роста. Значит, будет сокращаться потребность в наших сырьевых ресурсах.

Прогноз для ЕС на 2020 г. - падение ВВП на 7-8% (МВФ). В январе - октябре 2020 г. экспорт сырой нефти из России упал в натуральном выражении на 11% к прошлому году, природного газа - на 11,4%, каменного угля - на 5,5%, никеля на 19,4%, алюминия - на 12,8%. Значит, и в 2021 г. наш сырьевой экспорт может сжиматься. Удержать его физические объемы, вернуться к докризисному состоянию - крайне важно. Именно из "физики", не только из цен, растет валютная выручка, основа стабильности российской экономики.

Пункт второй. Для нашей внутренней экономики еще 8-11 месяцев пандемии - это тоже кризис. Тоже минусы в объемах, в реальных доходах населения. На выходе из пандемии мы можем опять получить стагнацию. Нельзя закрывать глаза на эти риски. И если есть мечта о росте, о том, чтобы 2021 г. не был потерян, мы должны громко, надоедливо, вслух обсуждать, как и чем именно подстегнуть внутренний спрос, потребление и инвестиции. Не молчать!

Самый большой риск России в 2021 г. - "избыточная смертность". Риск того, что за год уйдут из жизни на 200-300 тысяч человек больше, чем в "обычных условиях". Этот риск не сопоставим с минусами в экономике. Его даже ставить рядом с ними нельзя. Мы все должны сделать, всеми ресурсами общества, чтобы эти люди остались живы. Нужно кричать, нужно открыто обсуждать эти риски в обществе. Деньги, чтобы снизить их, есть.

Пункт третий. Риск ужесточения санкций против России - есть ли он в 2021 г.? Да, конечно. В США без конца обсуждают, как сделать санкции "более эффективными". Позиция Байдена - санкции могут быть и более сильными (банки, энергетика, оборонка). Над нашими финансами висит дамоклов меч из возможных запретов. Это СВИФТ (международные платежи), "Виза" и "Мастеркард" (карточки за рубежом). И еще - вложения нерезидентов в госдолг России. Их доля на рынке ОФЗ уже резко сократилась с 34,9% в марте до 24% в ноябре 2020 г. Пока прогноз - нашу экономику в угол загонять не будут. Не будут делать из нее Иран. Давление рассчитано на десятилетия.

Для нашей внутренней экономики еще 8-11 месяцев пандемии - это тоже кризис

А как отвечать на этот риск? Своим "экономическим чудом", другого способа нет. Все технические рецепты известны. Уже 15-20 стран совершили такое "чудо". В 2020 г. нас перегнала Малайзия по номинальному ВВП на душу населения. В следующем году может перегнать Китай. В Китае и Малайзии выше, чем в России, ожидаемая продолжительность жизни. Еще десять лет тому назад картина была совершенно другой. Мы радуемся за эти страны. Но как-то не по себе, что Малайзия перегонит нас в 2021 г. еще и по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (МВФ). Это ключевой показатель благосостояния семей.

Пункт четвертый. Велики риски в глобальных финансах. Доу-Джонс только что поставил исторический рекорд - взял высоту в 30 000 пунктов. Находится на самых "верхах". Все деньги мира - на рынок акций США. В марте - декабре подпрыгнул на 62%. Дух захватывает. Но хорошо известно, чем это закончится - разрывом мыльного пузыря. Экономика США - кризисная, в ней сотни тысяч человеческих жертв пандемии. Видно же - риски!

А нам-то что до этого? Такой разрыв пузыря может означать мировой финансовый кризис, обрушение рынков акций во всех странах. И - огромные потери для российских инвесторов. На Московской бирже (российские акции, облигации, инвестфонды, деривативы) число уникальных розничных счетов достигло 13,3 млн (ноябрь), на Санкт-Петербургской (иностранные акции) - 5,8 млн (октябрь 2020 г.). На наших биржах - бум! Семьи вывели деньги из вкладов и вложились в акции, облигации. А что впереди? Опять стоны и плач? Хотя бы предупредить тех, кто вошел в бурные воды фондового рынка, о рисках. Хотя бы несколько слов от государства, от регулятора! Мы эти слова услышим?

Риск 2021 г. - бегство нерезидентов (47% оборотов на рынке акций в Москве, 50% рынка деривативов), панический уход капиталов из России - и дальше давление вниз на рубль, цепная реакция системного риска. Это уже было в 1998, 2008, 2014, 2018 годах. Вывоз частного капитала из России в 2020 г. вырос в 1,6 раза (январь - сентябрь), по прогнозу ЦБ РФ превысит 50 млрд долл. (как в кризисные 2009 и 2015 годы).

А еще риски? "Брекзит"! Ну никак ЕС и британцы не договорятся между собой. Они должны это сделать до конца 2020 г. И много шансов, что не успеют. Лондон - мировой финансовый центр. Не станут ли эти события поводом для новых "кругов по воде"? Мы этого не знаем. Тем более у соседей очень высоки риски госдолгов. И в них - пузырь, вызванный пандемией. В "Большой семерке" развитых стран госдолги в 2020 г. превысят 140% ВВП, в еврозоне - 100% ВВП (МВФ).

Экономика США - кризисная, в ней сотни тысяч человеческих жертв пандемии. Видно же - риски!

Как много подводных камней! Жизнь подвижна, изменчива. Она несет не только радости, но и риски. Главное - знать о них и уметь управлять. Личными, семейными и, конечно, "макро", для общества в целом. Мы хорошо знаем, как быстро общие беды докатываются до наших семей. Это значит, что мы не можем быть слепы. Мы обязаны пытаться видеть, что впереди, создавая оборонительные рубежи, защищающие нас от любых рисков - своих, личных, и экономики, в которой живем.