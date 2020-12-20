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20.12.2020 17:46
Рубрика: Власть

Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах более 42 тыс. беженцев

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны России рассказали о последних событиях в Нагорном Карабахе. Как следует из специального бюллетеня, опубликованного в воскресенье, 20 декабря, на сайте ведомства, миротворцы РФ продолжают круглосуточно мониторить обстановку в регионе на 23 наблюдательных пунктах и контролировать соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения. Пока оснований для беспокойства у наших "голубых касок" нет.

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Между тем в места довоенного проживания в Карабахе под их контролем возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении домой приехали еще 306 человек. А за все время проведения миротворческой операции российские военные обеспечили безопасное возвращение в регион более 42 тысяч человек.

При содействии наших "голубых касок" в пострадавших от боевых действий районах Карабаха восстанавливают жизненно важные объекты инфраструктуры. Так, в населенном пункте Мардакерт военные РФ помогли ремонтной бригаде привести в порядок один жилой дом и 1,6 км линий электропередачи. Как следует из бюллетеня, всего с начала таких работ уже восстановлено 23 жилых дома и 7,9 км линий электропередачи.

А специалисты российской выездной врачебной бригады в населенном пункте Чартар оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 35 местным жителям, в том числе одному ребенку. Всего за время миротворческой операции наши военные медики осмотрели, приняли и помогли 759 жителям Нагорного Карабаха, из которых 85 - дети.

В Минобороны РФ также сообщили, что наши военные продолжают собирать сведения о пропавших без вести в ходе конфликта и занимаются передачей тел погибших в боевых действиях. В этой работе миротворцы взаимодействуют с представителями Международного Комитета Красного Креста и местного МЧС.

Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили обмен пленными

Кроме того, в регионе работает "горячая линия". По этому каналу уже приняли 521 обращение граждан. Все они были переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отметили в нашем военном ведомстве.

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