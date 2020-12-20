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20.12.2020 18:59
Рубрика: Общество

Москву завалит снегом циклон "Грета"

Текст: Сергей Бабкин
Мощный североатлантический циклон "Грета" завалит снегом Москву и всю Центральную Россию. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Грета" начнет менять характер погоды вечером в среду. В течение полутора суток будет идти умеренный снег, но в пятницу он усилится. В общей сложности за эти дни выпадет до 25 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Соответственно, сугробы в Москве и Подмосковье вырастут вдвое, местами - до 25 см.

Температура в субботу при этом может понизиться до минус 7. Синоптики не исключают заторов из-за снега и проблем с авиасообщением.

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