Москву завалит снегом циклон "Грета"

Мощный североатлантический циклон "Грета" завалит снегом Москву и всю Центральную Россию. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"Грета" начнет менять характер погоды вечером в среду. В течение полутора суток будет идти умеренный снег, но в пятницу он усилится. В общей сложности за эти дни выпадет до 25 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Соответственно, сугробы в Москве и Подмосковье вырастут вдвое, местами - до 25 см.

Температура в субботу при этом может понизиться до минус 7. Синоптики не исключают заторов из-за снега и проблем с авиасообщением.