Новый порядок таможенного регулирования может привести к удорожанию услуг

Актуальная задача текущего момента - поиск механизмов сдерживания потребительских цен на продукты питания. В числе факторов, влияющих на ценообразование, называется и таможенное регулирование. На фоне происходящего Федеральная таможенная служба (ФТС России) пока не отказывается от планов изменить правила декларирования товаров. Однако, по мнению ряда экспертов, эта реформа может привести к росту издержек участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а значит, не исключен и вариант с новым витком цен.

Уже не первый год в России идет реформа, призванная модернизировать и упростить таможенное регулирование. Стратегией развития ФТС был заложен курс на децентрализацию и автоматизацию системы оформления грузов. Если раньше фактический контроль и декларирование производились на одном таможенном посту, то теперь они разделены и юридически, и территориально. Во всех федеральных округах созданы Центры электронного декларирования (ЦЭД), куда передаются полномочия по документационной работе, а за таможнями в регионах остаются задачи фактического контроля товаров.

При этом предполагалось, что федеральные ЦЭД будут обслуживать всех импортеров, в какой бы части страны ни находился их груз. Таким образом, ФТС планировала облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности - распределить нагрузку между разными ЦЭД и тем самым ускорить процесс оформления товарных партий, а заодно минимизировать коррупционные риски. На практике реформа дается нелегко как самой таможне, так и участникам рынка. Главная трудность - нехватка кадров. Специалисты, занимавшиеся декларированием в местных таможнях, остались в своих регионах, и штат новых ЦЭД приходится комплектовать с нуля на фоне огромной загрузки. Перестройку системы планировалось завершить к осени нынешнего года. Однако ФТС подготовила новый проект приказа "О полномочиях таможенных органов по регистрации таможенных деклараций", который может повлиять на и без того непростой процесс реформирования таможни.

Суть нововведения, которое пока проходит этап оценки регулирующего воздействия, сводится к отмене задуманной ранее децентрализации. Участников рынка лишат возможности декларирования в любом ЦЭД. Обращаться они смогут только в свой Центр, обслуживающий федеральный округ, в котором зарегистрирован импортер. Вместо нескольких таможен, куда можно обратиться сейчас, участники ВЭД фактически получат только одну. В условиях кадрового голода в Центрах электронного декларирования такая "прописка" чревата не упрощением таможенных процедур, а новыми очередями.

В сложных и неравных условиях могут оказаться импортеры Центрального федерального округа и столичного региона, на которые приходится львиная доля всех операций. В прошлом году внешнеторговый оборот ЦФО составил почти $365 млрд, импорт только из стран дальнего зарубежья возрос до $138 млрд. Счет декларациям в будние дни идет на тысячи. Учитывая объемы декларирования, для ЦФО проект приказа предполагает особый порядок. Здесь организовано два Центра электронного декларирования - Центральный (ЦЦЭД) и ЦЭД Московской областной таможни. Участники ВЭД разделены на три группы по месту регистрации - Москва, Московская область и остальные регионы ЦФО.

Если декларант зарегистрирован в Подмосковье, он должен оформлять товар в ЦЭД Московской областной таможни. Другие импортеры, в том числе "москвичи", могут обращаться только в ЦЦЭД. Оба этих таможенных органа по своим пропускным возможностям практически одинаковые, а значит, на работников ЦЦЭД придется несопоставимо большая нагрузка. Напомним, в состав ЦФО входят 18 регионов. Помимо Москвы и Подмосковья, здесь есть субъекты с достаточно большим внешнеторговым оборотом: Белгородская, Липецкая, Тульская и другие области. Все они будут вынуждены тесниться в столичном ЦЦЭД, хотя через подмосковный центр пройти было бы быстрее.

Видимо, понимая это, ФТС предлагает еще один вариант: возможность для импортеров, зарегистрированных в Москве, подавать декларации в два Центра - московский и подмосковный, но только при условии, что груз фактически будет находиться на складе временного хранения (СВХ) в Московской области. При этом импортерам, решившим довезти товар до Московской области, дается еще и право выбора - декларацию можно будет подать как в областной ЦЭД, так и в центральный.

Вместо нескольких таможен, куда можно обратиться сейчас, участники внешнеэкономической деятельности фактически получат только одну

По сути, московских импортеров ставят перед выбором - либо тратить время в очереди при оформлении в одном ЦЦЭД в Москве, либо везти товар в Московскую область и получить шанс на более быстрое прохождение таможенных процедур. Последнее даст возможность оформляться в любом из двух центров. Схема выглядит не только запутанной, но и логистически сложной. Согласно открытой информации, на склады Московской области в месяц прибывает около 40 тысяч фур. Даже если предположить, что только половина столичных импортеров воспользуется правом выбора, то в область пойдет уже порядка 80 тысяч грузовых тягачей. Большинство подмосковных СВХ расположены полукольцом вокруг столицы, на западном, северо-западном и южном направлениях. То есть можно ожидать резкого повышения нагрузки на Ленинградское, Можайское, Киевское и другие направления, не говоря уже о МКАД, которая и сегодня забита грузовиками.

"Пробки" в столичном регионе - очевидная и значительная, но не главная проблема, с которыми, возможно, придется столкнуться после нововведений. Изменение сложившейся системы может повлиять на всю логистику отрасли. К слову, недавно на заседании Совета Торгово-промышленной палаты РФ по таможенной политике ситуацию обсудили участники внешнеэкономической деятельности и международные автоперевозчики. По итогам обсуждения было принято решение о том, что проект приказа не может быть поддержан в рамках оценки регулирующего воздействия и требует доработки. Так, по прогнозам, из-за нарушения оптимальности маршрутов на 1-2 дня возрастут сроки доставки грузов получателям, что является критическим не только для таких "чувствительных" товаров, как лекарства и скоропортящиеся продукты. В результате могут пострадать заводы, у которых производственный цикл "завязан" на поставку импортных комплектующих.

Изменится и экономика перевозок. Удлиняется так называемое "плечо" - расстояние, на которое придется перегонять груз. А прогнозируемая очередь на склады временного хранения потребует еще и дополнительных затрат на простой. Нетрудно представить, что с ростом потока подмосковные склады и обслуживающая их инфраструктура решат поднять цены на свои услуги. Итогом может стать то, что возрастет стоимость фрахтов автоперевозчиков ориентировочно от 200 до 400 евро, либо эти издержки лягут на их "плечи" и увеличат затраты автоперевозчиков на рейс. В масштабах всех перевозок это превращается в колоссальную сумму, которая будет "зашита" в стоимость товара и ляжет на конечного потребителя.

По мнению участников рынка, с подобными проблемами могут столкнуться не только регионы ЦФО. Приписка импортеров к конкретным федеральным ЦЭД усложняет декларирование сборных грузов. Они зачастую состоят из товарных партий компаний, зарегистрированных в разных регионах и даже разных часовых поясах. Такой груз придется "делить" по разным ЦЭД. Затраты на это сейчас никто даже не берется подсчитать, но заплатит за все тот же потребитель. Возражения участников рынка были направлены в Минфин России и ФТС еще месяц назад. Глобально позиция бизнес-сообщества сводится к простому предложению - вернуться к изначальной идее таможенной реформы и предоставить импортерам возможность оформляться во всех 16 ЦЭД. При этом на переходном периоде участники ВЭД согласны, чтобы мест для подачи деклараций на товары было хотя бы два: одно место может располагаться по месту регистрации декларанта, а второе - по месту фактического нахождения товара. Однако ФТС позицию участников рынка не поддерживает. Согласно официальному ответу ведомства, "на момент вступления в силу проекта приказа все таможенные органы будут готовы к осуществлению регистрации таможенных деклараций", дескать, проблем с простоями и очередями у участников рынка возникнуть не должно.

Но такие уверения импортеров не успокаивают. Как считают специалисты, даже если таможенная служба за предстоящий месяц успеет укомплектовать все ЦЭД, это не гарантирует отсутствия очередей и "проволочек". Есть мнение, что компьютерная система "Аист", с которой работают таможенники, еще "сырая". Говорят, временами она просто "зависает", парализуя всю работу. Случись такое, и участникам рынка, "привязанным" к одному ЦЭД, останется только простаивать и ждать, пока все не починят. По большому счету, как говорят импортеры, даже 16 центральных электронных таможен недостаточно для страны, имеющей девять часовых поясов.

Примечательно, что ответ ФТС датирован 9 декабря этого года, когда на уровне правительства был поднят вопрос о решении проблемы роста цен. Минфин же на возражения участников рынка еще не ответил. А ведь в случае принятия приказа новые правила могут заработать уже в январе следующего года. И экономисты не исключают, что это еще больше "подогреет" сезонный рост стоимости товаров и перечеркнет усилия по стабилизации цен.