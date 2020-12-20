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Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
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20.12.2020 19:57
Рубрика: Культура

Пол и весь Маккартни

Легендарный экс-битл выпустил альбом для размышлений в самоизоляции о нынешних временах
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
В пятницу, 18 декабря, сэр Пол наконец-то выпустил альбом, который изначально не хотел записывать. На 2020 год у него и без того было масса планов: гастроли, путешествия, первое выступление в качестве хэдлайнера на самом массовом фестивале Великобритании "Гластонбери"...
Над альбомом Пол Маккартни работал один, на своей ферме. Правда, есть трек, записанный с гитаристом и ударником. Фото: АР Над альбомом Пол Маккартни работал один, на своей ферме. Правда, есть трек, записанный с гитаристом и ударником. Фото: АР
Над альбомом Пол Маккартни работал один, на своей ферме. Правда, есть трек, записанный с гитаристом и ударником. Фото: АР

Но вмешался коронавирус, и сэр Пол надолго остался один на своей ферме без привычных музыкантов. Конечно, там у него была студия с массой инструментов. Ведь еще в Beatles Маккартни, изначально владевший только гитарой, выучился играть также и на басу, клавишных, ударных, синтезаторе, вибрафоне, органе Hammond, клавесине, перкашн, меллотроне. Ну, а идей у него всегда имелось вдоволь.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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Вот так сэр Пол и записал этот альбом в честь 50-летия своего сольного релиза McCartney I, при записи которого ему помогала и его жена Линда, уже ушедшая из жизни из-за онкологической болезни. Ей была посвящена одна из лучших песен того сольного дебюта - The Lovely Linda... На McCartney III он трудился уже в одиночку, лишь на единственном треке отметились приглашенные гитарист и ударник. Зато здесь снова много хороших песен. Хотя, пожалуй, лишь две из 11 способны стать хитами: гитарный энерджайзер Slidin и мудрая, напевная и философская White Bird/ When Winter Comes - посвящение этой зиме и всем нам, которые должны пройти и это, и еще много каких испытаний. На McCartney III есть и печальные, красивые фортепианные баллады, и гулкий, азартный рок с прифузованными гитарами и "притоптывающими" в такт барабанами. Да, уже во второй песне альбома сэр Пол поет о том, что "хочет найти свой путь". Но в итоге на диске нет экспериментов, поиска новых идей или современного, трендового блеска компьютерной дообработки. Здесь все в духе его старых добрых традиций.

Очевидно, неспроста, ведь свой предыдущий альбом, вышедший в 2018 году, Egypt Station, Маккартни явно писал в расчете на успех в хит-парадах. И похоже, рассчитывал, что песни заметят представители разных музыкальных культур (так в итоге и оказалось), уж очень они были непохожие: где-то появлялась прямая бочка, где-то танцевальные "крючки" поп-диско 80-х, в других - позитив бесхитростных, но задорных рок-н-роллов начала 60-х, был трек с расслабленными и легкими напевами уже затихающего перед сном бразильского карнавала. Зато новый релиз - все-таки более душевный, дружелюбный, мудрый, пусть и порой почти печальный...

Да, может быть, аранжировки порой слишком лаконичны, а Маккартни недостает прежних высоких нот. Но своей глубиной, образностью размышлений, актуальностью стихов, в которых великий артист размышляет о том, как перестраиваться в непростые времена, да и тем, что в McCartney III он фактически обобщает весь его предыдущий музыкальный опыт, - альбом вызывает большое уважение, восхищение и воспоминание о великой песне The Beatles - With a Little Help From My Friends... Только теперь в роли такого друга уже сам Пол Маккартни.

Кстати

Вначале Пол Маккартни и Тейлор Свифт планировали выпустить свои новые диски в один день. Но потом договорились разминуться на неделю. Как рассказала Тейлор: "Чтобы не мешать друг другу".... В мире такое - редкость!

Кажется, что между ними не могло быть ничего общего?! Легендарный битл и самая успешная певица ХХI века, снискавшая внушительный коммерческий успех благодаря битам, эмоциям и компьютерной браваде стиля R&B, да и привольному, популярному у нее на родине в США (и пожалуй, нигде больше) простодушному кантри... Но мелодий, изящества, души и причудливых гитарных узоров в двух новых альбомах Тейлор Свифт неожиданно оказалось вволю, особенно в релизе Folklore. А еще - фолк-рока и сказочности, волшебства и мистики почти в духе "Властелина колец"...

Фото: REUTERS/ Dylan Martinez
Пол Маккартни рассказал о записи альбома и показал первый клип

Кстати, может быть, и благодаря влиянию ранней Тейлор Свифт (если такое можно представить) сэр Пол попробовал себя на McCartney III и в стиле кантри, к которому, впрочем, уже обращался на альбоме Ram 1971 года. Вот и его новый кантри-трек Women And Wives тоже заслуживает уважения и мировых чартов.

Между прочим в этом году и Маккартни, и Свифт должны были стать хэдлайнерами главного британского open-air в Гластонбери. А накануне сэр Пол даже пригласил элегантную и улыбчивую блондинку к себе в гости. Тейлор потом рассказывала, что очень робела и смущалась, спеша домой к легенде. Появилась одна, без своей привычной свиты и охраны. И вначале даже не знала, что сказать, стеснялась. Но потом они разговорились и даже подружились.

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