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20.12.2020 17:09
Рубрика: Общество

Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Текст: Оксана Грибанова

Эпидемиологический процесс в России в связи с распространением коронавирусной инфекции понятен и закономерен. Рост заболеваемости наблюдается, но он пока не требует введения дополнительных ограничительных мер. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

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Он отметил в беседе с РИА Новости, что сложившаяся сегодня ситуация с ростом числа заболевших управляема.

"Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса", - уточнил Геннадий Онищенко.

Воздействовать на эпидситуацию, по мнению бывшего главного санитарного врача, можно с помощью уже существующих мер (масочный режим, гигиена рук, соблюдение социальной дистанции и так далее) и вакцинации. Последняя же, как отметил Онищенко, позволит не только сдерживать распространение инфекции, но и управлять процессом.

Наука Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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