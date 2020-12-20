Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологический процесс в России в связи с распространением коронавирусной инфекции понятен и закономерен. Рост заболеваемости наблюдается, но он пока не требует введения дополнительных ограничительных мер. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что сложившаяся сегодня ситуация с ростом числа заболевших управляема.

"Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса", - уточнил Геннадий Онищенко.

Воздействовать на эпидситуацию, по мнению бывшего главного санитарного врача, можно с помощью уже существующих мер (масочный режим, гигиена рук, соблюдение социальной дистанции и так далее) и вакцинации. Последняя же, как отметил Онищенко, позволит не только сдерживать распространение инфекции, но и управлять процессом.