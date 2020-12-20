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20.12.2020 12:42
Рубрика: Власть

Патрушев: Каждый успех СВР обеспечивает безопасность миллионов граждан

Текст: Иван Петров
Каждая из успешно проведенных операций Службы внешней разведки (СВР) России обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, а также стабильность и развитие нашего государства. Такие слова содержатся в поздравлении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, адресованного сотрудникам и ветеранам СВР по случаю 100-летия спецслужбы.
Фото: Григорий Сысоев /sco-russia2020.ru/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев /sco-russia2020.ru/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев /sco-russia2020.ru/РИА Новости

"История нашего государства неразрывно связана с деятельностью специальных служб, - цитирует текст поздравительной телеграммы Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза. - Основываясь на легендарном опыте предыдущих поколений отечественных разведчиков, вы ежедневно проявляете мужество, талант и мастерство. Зачастую рискуя жизнью вдали от Родины, вы самоотверженно добываете ценнейшие сведения, необходимые для обеспечения государственной безопасности".
Сегодня отечественной внешней разведке исполняется 100 лет

Усилия внешней разведки, по словам Николая Патрушева, направлены на отстаивание внешнеполитических интересов России, укрепление ее промышленного и оборонного потенциала страны. "СВР ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения", - добавил Патрушев.

"Каждая успешно проведенная операция нашей разведки по-своему героически уникальна. А главное она обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, суверенитет, общественно-политическую стабильность, экономическое развитие и научно-технический прогресс нашей страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов спецслужбы с вековым юбилеем Службы внешней разведки. "Горжусь вашими успехами в работе на благо и процветание России. Желаю личному составу СВР и ее ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых побед во славу Отечества", - заключил Николай Патрушев.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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