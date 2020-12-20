Почему завис закон о распределенной опеке

Соавторы закона о распределенной опеке выступили против его принятия в том виде, в каком он прошел первое чтение в Госдуме.

- Миссия законопроекта - сократить число попадания людей с ментальными особенностями в психоневрологические интернаты (ПНИ), - говорит актер, директор фонда "Я есть!" Егор Бероев. - Он предполагал, что опекуном недееспособного гражданина могут стать не только его родственники, директор ПНИ, но и НКО, то есть вводил распределенную опеку. Она устраняла порядок, когда ПНИ - единственный заказчик, поставщик и контролер качества исполнения услуг, которые оплачивает государство.

Проект закона лежал в Госдуме без движения с 2016 года, а после принятия в первом зимой 2020 года, фактически лишил НКО права на опеку. И теперь, по данным Минтруда и социальной защиты, 1 млн 570 тысяч взрослых и 153 тысяч людей с метальными особенностями, лишаются шанса жить в домах сопровождаемого проживания - альтернативе ПНИ. Всего же в ПНИ живут свыше 160 тысяч человек, в семьях - более 500 тысяч людей с ограниченными способностями.

- Проект закона давал возможность выбора и распределения разных обязанностей между ПНИ, НКО и родными, - говорит юрист-консультант Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Наталья Старинова. - Так решалась проблема конфликта интересов, но в переписанном виде у проекта осталось огрызки от распределенной опеки, которые больше вредны, чем полезны. Теперь он не разводит конфликта интересов, не обеспечивает индивидуальной помощи недееспособному гражданину, не дает конструктора, из которого можно подобрать помощь для конкретного человека. Остается только ПНИ с внешним опекуном - гражданином и, возможно, НКО, но они не могут между собой распределять обязанности. По факту это провал. Для НКО почти исчезла возможность устроить сопровождаемое проживание дома, а оно, как ожидалось, будет мини-ПНИ. В таком виде закон вреден для подопечных и родителей. Церковь его не поддержит.

"Аборитированным" после принятия в первом чтении проект закона назвала и руководитель Центра лечебной педагогики, член совета по вопросам попечительства при правительстве России Анна Битова. Она обратила внимание на то, что законопроект лишает права стареющих родителей части своих функций опекуна передавать ПНИ или НКО, что лишает права ребенка жить дома, а после их смерти - только в интернате. Еще один минус проекта - он лишает родителей и НКО права на внешний контроль, что монополизирует права ПНИ. "Если на зимней сессии 2021 Госдума примет закон о распределенной опеке в таком виде, это будет конец реформы системы ПНИ", - заключила Битова.

- Я сенатор всего два месяца, а двенадцать лет строила дома сопровождаемого сопровождения, - говорит сенатор Совета Федерации Мария Львова-Белова, - и вижу, что от концепции о распределенной опеке в законопроекте, лежащем в Госдуме, ничего не осталось. Система несет в себе логическую ошибку, которую опять воспроизводит. Она опять монополизирует право ПНИ, вместо того, чтобы ввести распределенную опеку над особенными людьми.

Об этом Мария Львова-Белова, Егор Бероев и Анна Битова намерены вновь говорить на приеме у президента Владимира Путина.