Покупатели отказываются от колец в пользу колье и сережек

Новости

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 23:08
Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год 23:05
Выявленный британскими врачами штамм коронавируса обнаружили в Италии 22:42
В Петербурге убит известный биолог Александр Каганский 22:00
Германия закрыла авиасообщение с Великобританией 21:57
В Москве ликвидирован пожар в промзоне в Строгино 21:24
В Москве загорелись склады с красками 20:58
В ВС вылечили от коронавируса свыше 22 тысячи военнослужащих 20:55
Смольный опроверг данные о 27 свободных койках для пациентов с COVID-19 20:54
Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании 19:55
Видео: 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха 18:53
В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19 18:48
Скончался прокурор Якутии Олег Нарковский 18:00
В Болгарии назвали причину бессилия США перед "Северным потоком-2" 17:58
В Болгарии заявили о необходимости сохранить добрососедские отношения с РФ 17:52
Норвежка Рейселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии 17:51
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах более 42 тыс. беженцев 17:46
У фильма "Первому игроку приготовиться" будет продолжение 17:32
Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России 17:09
В новом "Человеке-пауке" могут появиться девять классических злодеев 16:52
Австрия не будет принимать рейсы из Британии из-за нового штамма COVID-19 16:48
В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы 16:05
СМИ: "Дом 2" не закроется, а переедет на другой канал 15:59
Путин проведет Госсовет и коллегию Минобороны 15:42
СМИ: Disney готовит перезапуск культового сериала "Светлячок" 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
20.12.2020 23:01
Рубрика: Экономика

Алмаз в слезах

Покупатели отказываются от колец в пользу колье и сережек
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Средние компании алмазно-бриллиантовой отрасли могут не пережить пандемию, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". Алмазные компании возлагали большие надежды на 2020 год - отложенное потребление должно было компенсировать потери компаний. В 2019 году на алмазный рынок повлияло сразу несколько негативных факторов: упал спрос в США и Китае, серьезно снизилось финансирование гранильных компаний в Индии после ряда раскрытых махинаций, зато выросли запасы алмазов.

Повлиял на рынок и рост сектора синтетических бриллиантов. Однако пандемия сбила планы, негативно повлияв на все стадии "алмазного пути": некоторые месторождения приостановили и даже законсервировали добычу, основной потребитель алмазов - Индия наложила мораторий на покупку алмазов почти на два месяца. Локдаун и закрытие офлайн-магазинов притормозили спрос на ювелирные украшения.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты

В разгар пандемии продажи упали на 70%, рассказали в пресс-службе "Алросы", но уже с середины 2020 года спрос на ювелирные изделия превысил продажи прошлого года: "Это объясняет стремительный рост продаж алмазов добывающими компаниями. В гранильном секторе наблюдается нехватка алмазов в связи с восстановлением спроса, что обуславливает такую высокую покупательскую активность". Большую роль в восстановлении спроса на ювелирные украшения в III квартале сыграл Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Южная Корея). "Кроме того, карантин оказал позитивный эффект на развитие канала продаж украшений через интернет", - говорит Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА".

Крупные алмазодобытчики, такие как "Алроса" и De Beers, не испытают серьезных финансовых проблем, считают в НИУ ВШЭ, но у игроков "среднего эшелона" в 2020 году происходили дефолты. В отрасли есть поговорка "Алмаз любит слезу", которая как бы намекает, что всегда что-то идет не так, но в конечном счете все выигрывают. Игорь Куличик, член совета директоров алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", напоминает, что кризисы алмазной промышленности были и в 2008-2009 гг., и в 2015 г.

Падают продажи колец и браслетов, но растут продажи сережек и колье 

Крупные компании уже имеют более-менее эффективные отработанные сценарии. А вот средние компании еще не успели восстановиться от 2019-го. И все же, по мнению экспертов, ювелирная отрасль проходит ценовое дно, и уже с 2021 года продажи могут начать восстанавливаться. Наблюдается рост покупок среди 30-летних, а во время пандемии возник новый тренд - Zoom-worthy jewerly - украшения, которые хорошо смотрятся на экране, рассказала Анастасия Подругина, преподаватель НИУ ВШЭ. Падают продажи колец и браслетов, но растут продажи сережек и колье.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Патрушев: Каждый успех СВР обеспечивает безопасность миллионов граждан
В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы
Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего