Покупатели отказываются от колец в пользу колье и сережек

Средние компании алмазно-бриллиантовой отрасли могут не пережить пандемию, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". Алмазные компании возлагали большие надежды на 2020 год - отложенное потребление должно было компенсировать потери компаний. В 2019 году на алмазный рынок повлияло сразу несколько негативных факторов: упал спрос в США и Китае, серьезно снизилось финансирование гранильных компаний в Индии после ряда раскрытых махинаций, зато выросли запасы алмазов.

Повлиял на рынок и рост сектора синтетических бриллиантов. Однако пандемия сбила планы, негативно повлияв на все стадии "алмазного пути": некоторые месторождения приостановили и даже законсервировали добычу, основной потребитель алмазов - Индия наложила мораторий на покупку алмазов почти на два месяца. Локдаун и закрытие офлайн-магазинов притормозили спрос на ювелирные украшения.

В разгар пандемии продажи упали на 70%, рассказали в пресс-службе "Алросы", но уже с середины 2020 года спрос на ювелирные изделия превысил продажи прошлого года: "Это объясняет стремительный рост продаж алмазов добывающими компаниями. В гранильном секторе наблюдается нехватка алмазов в связи с восстановлением спроса, что обуславливает такую высокую покупательскую активность". Большую роль в восстановлении спроса на ювелирные украшения в III квартале сыграл Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Южная Корея). "Кроме того, карантин оказал позитивный эффект на развитие канала продаж украшений через интернет", - говорит Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА".

Крупные алмазодобытчики, такие как "Алроса" и De Beers, не испытают серьезных финансовых проблем, считают в НИУ ВШЭ, но у игроков "среднего эшелона" в 2020 году происходили дефолты. В отрасли есть поговорка "Алмаз любит слезу", которая как бы намекает, что всегда что-то идет не так, но в конечном счете все выигрывают. Игорь Куличик, член совета директоров алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", напоминает, что кризисы алмазной промышленности были и в 2008-2009 гг., и в 2015 г.

Падают продажи колец и браслетов, но растут продажи сережек и колье

Крупные компании уже имеют более-менее эффективные отработанные сценарии. А вот средние компании еще не успели восстановиться от 2019-го. И все же, по мнению экспертов, ювелирная отрасль проходит ценовое дно, и уже с 2021 года продажи могут начать восстанавливаться. Наблюдается рост покупок среди 30-летних, а во время пандемии возник новый тренд - Zoom-worthy jewerly - украшения, которые хорошо смотрятся на экране, рассказала Анастасия Подругина, преподаватель НИУ ВШЭ. Падают продажи колец и браслетов, но растут продажи сережек и колье.