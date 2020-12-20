Меры по стабилизации цен на базовые продукты питания правительство закрепило еще одним постановлением - в поддержку хлебопеков. Между тем крупные торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар. А мировой рынок, взволнованный скорым введением ограничений поставок российской пшеницы, наоборот, отреагировал повышением цен на зерно.

Правила выплаты компенсаций части затрат хлебопекарным предприятиям председатель правительства Михаил Мишустин подписал 18 декабря. Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 тонн хлеба в сутки, сумма поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) - более 3,6 млн рублей. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.

За последнюю неделю правительство разработало и утвердило целый пакет мер по снижению цен на продовольствие. Так, для мукомолов кабмин вводит субсидии на возмещение части затрат на покупку ими пшеницы. Производители муки смогут компенсировать до половины разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

Для стабилизации цен на муку и хлеб также вводятся ограничения на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. С 15 февраля по 30 июня 2021 года из страны можно будет вывезти 17,5 млн тонн этих агрокультур. Дополнительный объем будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции. При этом в пределах квоты на пшеницу еще установят пошлину: экспортеры обязаны будут заплатить 25 евро за тонну вывозимого за пределы Таможенного союза товара. Пошлина будет также действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Прибавить пошлину к цене на экспорт не получится - в этом случае зерно просто не купят на фоне более дешевых цен у других стран. Поэтому экспортеры будут вынуждены снижать цену закупки зерна на внутреннем рынке. Если в этих условиях мукомолы и переработчики также снизят свои закупочные цены до уровня экспортеров, на внутреннем рынке сформируется новая цена на зерно, которая будет ниже на величину пошлины.

Первые результаты введения пошлины на зерно в совокупности с квотированием можно будет ощутить на внутреннем рынке зерна уже этой весной. А вот введение механизма поддержки мукомольной отрасли позволит быстро стабилизировать ситуацию в отрасли, считает президент ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская.

Тем временем мировой рынок оказался встревожен новостями о введении ограничений на поставки российского зерна. Цены выросли на 7-8 долларов за тонну, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельхозорганизациях России стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года, отмечают в Центре агроаналитики при минсельхозе. Для сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке после введения пошлины внутренние цены должны снизиться. Так, по оценке Центра агроаналитики, внутренние цены производителей могут снизиться на 70-90% от размера пошлины, а экспортные - вырасти на 10-30% от размера пошлины. "Несмотря на введение ограничений, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне", - подчеркивают в Центре агроаналитики.

По словам Эдуарда Зернина, сейчас для экспортеров главной задачей остается выполнение контрактов, заключенных на старых условиях. По новым правилам с учетом экспортной пошлины пока, по его словам, продаж практически не было.

Результаты предпринятых правительством мер уже видны на внутреннем рынке и на полках магазинов. 16 декабря минсельхоз, минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По нему предельная цена в рознице на сахар-песок составит 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр.

Более 50 производителей продуктов питания, все федеральные и основная часть региональных торговых сетей присоединились к этому соглашению, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Еще на этапе подписания соглашения крупные федеральные сети начали самостоятельно снижать цены. X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") обнулила торговую наценку на макаронные изделия, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. По словам Мантурова, в малой и несетевой торговле тоже отрабатывается вопрос снижения цен. "Здесь производители также идут навстречу, поскольку поставка идет не напрямую, а через дистрибьюторов. И важно, чтобы эти же условия обеспечивались малой и несетевой торговлей", - пояснил глава минпромторга. Однако он подчеркнул, что российские власти не планируют заключать соглашения по стабилизации цен на другие виды продуктов и вводить госрегулирование цен. Соглашение по подсолнечному маслу и сахару - мера вынужденная, продиктованная сложившейся ситуацией. "Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники", - цитирует министра ТАСС.