Преподаватели коллежей и вузов смогут бесплатно пройти IT-курсы

Преподаватели и методисты колледжей и вузов смогут пройти бесплатные IT-курсы для повышения квалификации в сфере цифровых технологий. Курсы будут проходить на базе университета "Иннополис".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели.

Как сообщается на официальном сайте кабмина, на таких курсах преподавателей научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы, применять "цифру" при преподавании профильных дисциплин.

Это повысит IT-грамотность специалистов, поможет им оставаться востребованными в профессии.

На базе "Иннополиса" (университет находится в Республике Татарстан - прим. ред) уже создается опорный центр, который объединит колледжи и вузы для разработки новых образовательных программ. По этим программам будут готовить профессионалов в самых разных сферах. В университете также появится единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей по IT-специальностям. Они, в том числе, будут учить будущих разработчиков, специалистов по робототехнике и кибербезопасности.

"Преподаватели смогут адаптировать свои дисциплины так, чтобы студенты получали знания в области IT и сквозных технологий, применяли их в выбранной профессии, в том числе инженерии, медицине, педагогике, сельском хозяйстве, экономике, - сообщается на сайте правительства. - Например, это могут быть квантовые и нейротехнологии, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей".

На все это предусмотрено федеральное финансирование в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика". Субсидия поможет покрыть расходы на зарплату сотрудников и привлеченных специалистов. Плюс - затраты на аренду помещений, закупку программного обеспечения.