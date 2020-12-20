Президент Болгарии обвинил Эрдогана в попытке вмешательства в выборы

Президент Болгарии Румен Радев в интервью радио "Дарик" обвинил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке вмешательства в парламентские выборы, намеченные на март 2021 года.

Поводом для такого заявления послужило участие Эрдогана в видеоконференции протурецки ориентированной партии "Движение за права и свободы" (ДПС). Произошедшее Радев назвал "признанием наличия амбиций повлиять на политическую жизнь Болгарии". Глава балканской республики также подчеркнул, что "проводником" такой недопустимой линии Анкары является фактический руководитель Болгарии премьер-министр Бойко Борисов.

На обвинение Радева отреагировал председатель ДПС Мустафа Карадайы. "Президенту не стоит ревновать, - отметил он. - Эрдоган является президентом Турции, но мы его пригласили как лидера одной из политических партий стран-соседок".

Напомним, что между Борисовым, поддерживающим дружеские отношения с Эрдоганом, и Радевым уже долгое время продолжаются трения. В частности, последний открыто выражает поддержку участникам непрекращающихся в Болгарии почти полгода антиправительственных митингов.