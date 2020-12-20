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20.12.2020 15:00
Рубрика: Власть

Путин призвал СВР гибко реагировать на изменение обстановки в мире

Текст: Кира Латухина
Служба внешней разведки должна и дальше гибко реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в мире, выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы. Об этом заявил президент, выступая перед сотрудниками СВР. 20 декабря у Службы 100-летний юбилей.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов", - сказал Владимир Путин.

Фото: "Зефир" и "Эльза". Разведчики-нелегалы.
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Президент поздравил разведчиков с профессиональным праздником - Днем работников органов безопасности​​​. "Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал он.

Перед тем как выступить, под мелодию "С чего начинается Родина" из фильма "Щит и меч" Путин возложил цветы к монументу в честь разведчиков на территории штаб-квартиры СВР. На скульптурной композиции - девиз "Отечество, доблесть, честь".

Все материалы к 100-летию отечественной внешней разведки читайте здесь.
Власть Работа власти Власть Безопасность Спецслужбы Президент Правительство Служба внешней разведки (СВР) 100-летию отечественной внешней разведки посвящается...

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