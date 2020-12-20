Путин призвал СВР гибко реагировать на изменение обстановки в мире

"Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов", - сказал Владимир Путин.

Президент поздравил разведчиков с профессиональным праздником - Днем работников органов безопасности​​​. "Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал он.

Перед тем как выступить, под мелодию "С чего начинается Родина" из фильма "Щит и меч" Путин возложил цветы к монументу в честь разведчиков на территории штаб-квартиры СВР. На скульптурной композиции - девиз "Отечество, доблесть, честь".

Все материалы к 100-летию отечественной внешней разведки читайте здесь.