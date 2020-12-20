Как встретить Новый год в одиночку

Одиноким москвичам, особенно пожилым и хронически больным людям, из-за риска подцепить коронавирус, придется встречать Новый год без теплой компании. Как в таком случае провести праздник и не скиснуть от скуки?

Психологи призывают не вешать нос и посмотреть на сложившуюся ситуацию как на некий квест. На этом празднике вы будете для себя самым дорогим гостем, потому и подготовка к встрече быка, символа 2021 года, должна быть соответствующей. По словам психолога Александры Кондрахиной, нужно создать праздничное настроение: привести квартиру в порядок, выбросив все старое и ненужное, украсить ее гирляндами, включить новогоднюю музыку, нарядить елку.

"Купите новое платье или рубашку, о чем давно мечтали, - отмечает она. - За весь год вы это точно заслужили". Еще можно составить праздничное меню и побаловать себя любимыми блюдами. И красиво накрыть на стол. "Бережно, с особой заботой к себе, вы же самый дорогой гость, усадите себя за стол и встретьте прекрасный Новый год, - делится советом психолог Надежда Акимова. - Перед этим еще можно написать список ваших желаний, что бы вы попросили у Деда Мороза. Носите улыбку весь день".

Не забывайте о технологиях. Сервисов видеосвязи сейчас столько, хоть ложкой черпай. Остается договориться о времени связи и можно отмечать. "Вполне возможно, вам даже не хватит новогодней ночи, чтобы со всеми пообщаться и всех поздравить", - говорит Александра Кондрахина. Можно сыграть и в "театр одного актера". Скажем, можно заранее подготовить для себя подарок, не считая праздничного наряда, упаковать его в красивую обертку и спрятать под елочкой. Как только прозвучат куранты и наступит Новый год, достаньте подарок и порадуйтесь. Просто, но приятно!