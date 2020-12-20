Новые категории москвичей могут записаться на вакцинацию от коронавируса

В понедельник открывается вакцинация от коронавируса новых категорий москвичей. Это работники транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Об этом сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, уже около 1 миллиона горожан могут защитить от ковида себя и уменьшить опасность заболевания для своих родственников и коллег.

Если раньше некоторые журналисты, которые хотели с помощью укола не только защитить себя, но и испытать прививку чисто из профессионального интереса, вынуждены были обходить разными путями установленные правила, то теперь могут сделать это законно. Осталось последнее ограничение: возраст - пока привику могут сделать москвичи от 18 до 60 лет. Но судя по темпам вакцинации, скоро очередь дойдет и до жителей 60+. И задача, которую поставил перед городом Собянин, - вакцинировать 6-7 миллионов человек, уже не кажется делом слишком далекого будущего.

Такая возможность появляется потому, что, с одной стороны, столица получает все новые партии вакцины, а с другой - совсем скоро она станет крупнейшей площадкой в стране по ее производству. Завод по выпуску 10 миллионов доз в месяц, который строится в технополисе "Москва" на Волгоградском проспекте, до Нового года должен войти в строй. Готовится и вторая столичная площадка по производству вакцины - в Зеленограде. Деньги для вакцинации москвичей заложены - 10 миллиардов рублей.