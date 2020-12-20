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Рубрика: Общество

Дело на миллион

Новые категории москвичей могут записаться на вакцинацию от коронавируса
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
В понедельник открывается вакцинация от коронавируса новых категорий москвичей. Это работники транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Об этом сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, уже около 1 миллиона горожан могут защитить от ковида себя и уменьшить опасность заболевания для своих родственников и коллег.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Если раньше некоторые журналисты, которые хотели с помощью укола не только защитить себя, но и испытать прививку чисто из профессионального интереса, вынуждены были обходить разными путями установленные правила, то теперь могут сделать это законно. Осталось последнее ограничение: возраст - пока привику могут сделать москвичи от 18 до 60 лет. Но судя по темпам вакцинации, скоро очередь дойдет и до жителей 60+. И задача, которую поставил перед городом Собянин, - вакцинировать 6-7 миллионов человек, уже не кажется делом слишком далекого будущего.

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Такая возможность появляется потому, что, с одной стороны, столица получает все новые партии вакцины, а с другой - совсем скоро она станет крупнейшей площадкой в стране по ее производству. Завод по выпуску 10 миллионов доз в месяц, который строится в технополисе "Москва" на Волгоградском проспекте, до Нового года должен войти в строй. Готовится и вторая столичная площадка по производству вакцины - в Зеленограде. Деньги для вакцинации москвичей заложены - 10 миллиардов рублей.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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